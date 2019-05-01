Sural'ın ardından akıllarda hayırseverliği kaldı!

BİRİ 4 yaşında, diğeri 2,5 aylık iki kız evlat sahibi olan Sural, sık sık kendi ülkesindeki çocuklar için düzenlenen yardım kampanyalarına da destek veriyordu. Vefatının ardından Alanyaspor yönetiminin emekliye ayırdığı 90 numaralı formasını Çekya’daki çocukların isteği üzerine bağışlayan Sural, en son sosyal medya hesabında şu mesajı paylaşmıştı: “Son zamanlarda Hayırsever Vakfı'ndan çocuklar benim onlara bir şey yapmamı istedi. Tabii ki bu etkinliğe destek olduğum için mutluyum. Onlara sadece Alanyaspor forması değil, aynı zamanda Sparta'nın da bir tane formasını verdim. Hem bunlardan hem de bir kaç tane daha online açık artırma sistemi ile satın alınır. Haziran sonunda elde edilecek gelir doğrudan özürlü çocuklara teslim edilecek. Yardım veya paylaşım için teşekkürler.”