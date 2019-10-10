Şüpheli tuvalete gitmek için polis aracından kaçtı

ADLİYEYE götürüldüğü sırada tuvalete gideceğini söyleyip içinde bulunduğu polis aracının durmasını sağladıktan sonra kaçan şüpheli Esenyurt'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki şüpheli O. T. karıştığı bir olay nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. O. T.'yi Büyükçekmece'den Anadolu Yakası'ndaki ilgili birimlere getiren polis aracı, O.T'nin tuvalet ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Sultanbeyli ilçesinde mola verdi. Araçtan indirilen O.T. kaçmaya başladı. Ekiplerin polis aracının lastiği, şahsı kovaladıkları sırada patladı. Bunun üzerine ekipler Aydos Ormanı'na doğru kaçmaya devam eden şahsı yaya olarak kovalamaya devam etti. Fakat bir süre sonra şüpheli O. T. gözden kayboldu.

Ekipler yaptıkları araştırmalarda şüpheli O. T.'nin orman civarında bir taksiye binerek Esenyurt'a geldiğini tespit etti. Esenyurt ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği çalışma sonucu şahıs Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.