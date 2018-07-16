Şüpheli paket paniği! Karayolu trafiğe kapandı

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu mahallesindeki şüpheli paket nedeniyle D-400 karayolu trafiğe kapandı

Şüpheli paket paniği! Karayolu trafiğe kapandı
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YERLİ ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölgede, saat 19.30 sıralarında  şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemi alıp yolu çift taraflı trafiğe kapattı ve bomba imha ekiplerini bilgilendirdi. Kapatılan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri, Mersin kent merkezinden olay yerine gelecek bomba imha ekibini bekliyor.
 

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