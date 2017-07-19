Şüpheli otomobil polisi alarma geçirdi

SAMSUN istikametin Bafra'ya doğru seyir halinde olan şüpheli plakasız otomobil polis in dur ihtarına uymayarak kaçtı. Aracı takibe alan polis ekipleri plakasız otomobili Altınyaprak Mahallesi'nde kapıları açık bir şekilde terk ediliş olarak buldu. Otomobilde inceleme yapan ekipler, E.Y'ye ait otomobilin bir süre önce kazadan dolayı trafikten çekildiğini belirledi.

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