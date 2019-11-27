banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Şüpheli ölüm davasında flaş gelişme: Otopsi raporunda...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu İsrail vatandaşı Siwar Keblaw'ın (20), 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölmesiyle ilgili tutuklanan ağabeyi Yahya Keblaw ve babası Zehkerya Keblaw'ın yargılanmasına devam edildi. Siwar Kablaw'ın otopsi raporunda, boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde morlukların bulunduğu tespit edildi

GÜNCEL 27.11.2019, 20:23
Şüpheli ölüm davasında flaş gelişme: Otopsi raporunda...
banner404

Geçtiğimiz 5 Şubat'ta İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Siwar Keblaw ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
 
Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada genç kızın öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine incelemede bulunulurken, güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerde, düşen genç kızın babası ve ağabeyi tarafından eve taşındığı, odasının kapısının kırıldığı ve boğazında morluklar olduğu tespit edildi.
Olay sırasında evde bulunan Zekherya Keblaw gözaltına alınırken, olayın ardından kaçan ağabeyi Yahya Keblaw ise İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı. Adliyeye sevk edilen baba- oğul, tutuklandı.
 
İKİNCİ DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ: VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ
 
Zekherya ve Yahya Keblaw'ın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Alt soydan akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Bir önceki duruşmada talep edilen otopsi raporu mahkeme heyetine ulaştı.
 
Otopsi raporunda Siwar Keblaw'ın boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunduğu tespit edilirken, Zekherya ve Yahya Keblaw'ın ifadelerinde genç kızın vücudundaki morluklarla ilgili herhangi bir bilgileri olmadığını söyledikleri öğrenildi.
 
'EVE TAŞIRKEN ACI ÇEKİYORDU, BANA YARDIM EDİN DİYORDU'
 
Yahya Keblaw, mahkemedeki ifadesinde kız kardeşi Siwar Keblaw'ın evlerinin balkonundan düşmesinin ardından babası Zekherya Keblaw ile aşağı inerek ona yardım ettiklerini belirterek, "Kardeşim koşarak balkondan aşağı atladı. Kız kardeşime yardım etmek için babamla beraber aşağıya indik ve onu eve taşıdık. Eve götürürken kız kardeşim sürekli 'Acı çekiyorum, bana yardım edin' diyordu.
 
Eve götürdüğümüzde durumu o kadar da kötü görünmüyordu. Yüzüne serinlemesi için su serptim. Babam bana hemen İsrail’e gidip, kız kardeşime hastanede bakacak annem ya da eşimi getirmemi söyledi. Ben evden çıkıp İstanbul’a gittim, oradan da İsrail'e gidip eşimi ya da annemi alıp Türkiye'ye dönecektim" dedi.
 
'KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEK İSTESEYDİ HEDİYELERLE GELMEZDİ'
 
Duruşmada savunma yapan, Yahya Keblaw'ın avukatı, müvekkilinin kız kardeşini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiğini, beraberinde parfüm ve çikolata gibi hediyeler getirdiğini belirterek, "Müvekkilim kardeşini öldürmek isteseydi, neden elinde hediyelerle Türkiye'ye gelsin? Müvekkilim gözaltına alındığında elinde bir çanta olduğu görülüyor ve hediyeler de bu çantanın içerisindeydi. Bu çanta kayboldu, bu yüzden delil niteliğindeki hediyelerimiz de kaybolmuştur" diye konuştu.
 
Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek tahliyelerini isterken, Cumhuriyet Savcısı mütalaasında kaybolduğu iddia edilen ve içerisinde hediyelerin bulunduğu çantanın bulunması için emniyet müdürlüğüne yazı yazılmasını ve sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.
 
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı 11 Şubat 2020 tarihine erteledi.
 

#Filistin uyruklu #İsrail vatandaşı #Siwar Keblaw
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 27 Kasım 2019
İmsak 06:17
Güneş 07:41
Öğle 12:50
İkindi 15:27
Akşam 17:49
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 12 19
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 12 16
11. Denizlispor 12 14
12. Çaykur Rizespor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 13
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 12 12
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 12 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. Altay 12 15
12. Giresunspor 12 13
13. İstanbulspor 12 12
14. Boluspor 12 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Altınordu 12 10
17. Adanaspor 12 9
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 13 15
15. Aston Villa 13 14
16. Everton 13 14
17. West Ham 13 13
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 14 17
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 14 12
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545