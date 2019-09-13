Sunay Akın'dan Şebnem Köseoğlu'na destek
Lösemiyle mücadelesinde ilik arayışında olan Şebnem için Alanya seferber olurken, kampanya Türkiye’ye de yayılıyor.
LÖSEMİ ile mücadelesini sürdüren ve ilik bekleyen Şebnem Köseoğlu'na bir destek de araştırmacı, şair ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın'dan geldi. Sunay Akın, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaştığı bir video ile takipçilerine seslenerek bağışta bulunmalarını istedi. Videoyu Şebnem Köseoğlu ile beraber çeken Sunay Akın'ın videosuna Köseoğlu da Twitter üzerinden teşekkür etti. Akın yaptığı çağrıda, "Şebnem kardeşim kök hücre arıyor. 3 aydır bekliyor. Bu çok çok önemli. Sizden ricam sevgili Şebnem kardeşime ve onun gibi bekleyen kardeşimize yardım edin. Lütfen en yakın Kızılay'a gidip 3 tüp kan verin." sözlerini kullandı. Köseoğlu ise teşekkür mesajında, "Çok değerli @SunayAkin'a duyarlılığı ve destekleri için çok teşekkür ederim! Haydi siz de en yakın Kızılay 'a!" dedi.
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