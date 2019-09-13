banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Sunay Akın'dan Şebnem Köseoğlu'na destek

Lösemiyle mücadelesinde ilik arayışında olan Şebnem için Alanya seferber olurken, kampanya Türkiye’ye de yayılıyor.

GÜNCEL 13.09.2019, 09:28 13.09.2019, 09:36
Sunay Akın'dan Şebnem Köseoğlu'na destek
banner404

LÖSEMİ ile mücadelesini sürdüren ve ilik bekleyen Şebnem Köseoğlu'na bir destek de araştırmacı, şair ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın'dan geldi. Sunay Akın, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaştığı bir video ile takipçilerine seslenerek bağışta bulunmalarını istedi. Videoyu Şebnem Köseoğlu ile beraber çeken Sunay Akın'ın videosuna Köseoğlu da Twitter üzerinden teşekkür etti. Akın yaptığı çağrıda, "Şebnem kardeşim kök hücre arıyor. 3 aydır bekliyor. Bu çok çok önemli. Sizden ricam sevgili Şebnem kardeşime ve onun gibi bekleyen kardeşimize yardım edin. Lütfen en yakın Kızılay'a gidip 3 tüp kan verin." sözlerini kullandı. Köseoğlu ise teşekkür mesajında, "Çok değerli @SunayAkin'a duyarlılığı ve destekleri için çok teşekkür ederim! Haydi siz de en yakın Kızılay 'a!" dedi.

VİDEO İÇİN TIKLAYIN

#lösemi #Sunay Akın #Şebnem Köseoğlu
Yorumlar (0)
34°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:30
Öğle 12:58
İkindi 16:31
Akşam 19:17
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545