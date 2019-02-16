Sunay Akın ve İlhan Şeşen TerraCity'de

 TeraCity Alışveriş Merkezi'nde 'Aşkın Ritmini TerraCity'de Yakala' mottosuyla hazırlanan özel programda, Sunay Akın ve İlhan Şeşen hayranlarıyla buluşacak.

Sunay Akın ve İlhan Şeşen TerraCity'de
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'AŞKIN Ritmini TerraCity'de Yakala' mottosuyla hazırlanan 'Aşk Şarkıları ve Öyküler' programı kapsamında şair, yazar, tiyatrocu ve araştırmacı Sunay Akın, kendine özgü anlatımıyla sevda öyküleri ve şairlere ilham olmuş aşk şiirleriyle 17 Şubat Pazar günü saat 15.00'da Terra City Alışveriş Merkezi'nde sahneye çıkacak. Sunay Akın'a, 'Sensiz Olmaz', 'Sarılınca Bana', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Rüzgâr' ve 'Ellerimde Çiçekler' gibi sevilen şarkıların bestecisi ve yorumcusu İlhan Şeşen gitarı ile eşlik edecek.

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