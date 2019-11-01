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Süleymancıların yurdu polis eşliğinde yıkıldı: Ortalık karıştı

Süleymancılar’a ait öğrenci yurdu belediye tarafından yıkıldı

GÜNCEL 01.11.2019, 14:20 01.11.2019, 14:28
Süleymancıların yurdu polis eşliğinde yıkıldı: Ortalık karıştı
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İSTANBUL Kağıthane'de riskli olduğu tespit edilen yurt binasının yıkımına başlandı. Belediye ekipleri, yıkım için sabah saatlerinde TOMA destekli polisler eşliğinde Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Süleymancılar'a ait Sadabad Öğrenci Yurdu'na geldi. Yurt önünde toplanan bazı vatandaşlar, yıkımı engellemeye çalıştı. Polis ekipleri, buradaki kalabalığa biber gazıyla müdahalede bulundu.

Vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından 5 katlı yurt binasının iş makinesiyle yıkımına başlandı. 

Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Çağlayan Mahallesi'ndeki Sadabad Öğrenci Yurdu ve Lojman binasının risk tespiti için Kağıthane Kaymakamlığının talebi üzerine 31 Ocak 2017'de saha çalışmasının yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yapının betonarme kısımlarından alınan numunelerden hazırlanan risk tespit raporuna göre, yurt ve lojman binasının "depreme karşı statik yönden tehlikeli, can ve mal güvenliği açısından riskli" olduğunun belirlendiği kaydedildi.  Ayrıca söz konusu alanda kalan kişilerin, 2017 yılında bu rapora yaptığı itirazın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca reddedildiği aktarılan açıklamada, "Bugün yıkımı gerçekleştirilen yurt ve lojman binasının bulunduğu alan, 1979 yılında hazine arazisi üzerine kaçak olarak ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılmıştır. Arazinin mülkiyet sahibi Hazine'dir." denildi. 

Süleymancılar'a ait Sadabat Eğitime Hizmet ve Kültür Derneğinden yapılan açıklamada ise yıkım kararı için bildirimde bulunulmadığı ileri sürülerek, şunlar kaydedildi:  

"Buna gerekçe olarak da binanın eski ve yıpranmışlığı ifade edilmektedir. Halbuki belediye tarafından kabul edilen sertifikalı kuruluşlarca verilen raporlara göre binamız sağlamdır. Bu rapor dikkate alınmayıp her türlü hukuk ve usulün dışına çıkılarak 59 öğrenci ve personelimizin alelacele tahliyesi ve binanın yıkılması tamamen hukuk tanımazlıktır."

#yurt yıkımı #Cemaat #İstanbul #süleymancı yurtları #Süleymancılar #Kağıthane Belediyesi
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