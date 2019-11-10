Süleymancıların kavgasında yeni gelişme: Tunahan'ın torunları yurtlara giremiyor

SÜLEYMANCILAR arasındaki liderlik kavgası yıkılan sadabad yurdu ile yeni bir ivme kazandı. Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'un yurtlara giremediği iddia edildi. Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'un yurtlara giremediği iddia edildi.

Türkiye'de en tehlikeli cemaatlerden biri olarak Diyanet raporunda dikkat çekiliyor Süleymancılar cemaatinin içerdiği çekişme ve ayrışma yeni bir hakkındaki ile kavgasını kızıştırdı. Geçen hafta yıkılan Kağıthane'deki sadabad yurdu bu ayrışmayı gün yüzüne çıkarttı. Kağıthane'deki sadabad yurdu bu ayrışmayı gün yüzüne çıkarttı. Yurt yıkımından sonra cemaat yöneticileri ile Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun arasında yaşanan tartışma bardağı taşıran son damla oldu. Yurt yıkımından sonra cemaat yöneticileri ile Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun arasında bağlantılar tartışma bardağı taşıran son damla oldu.

KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR

Süleymancılar içindeki post kavgasının başlama tarihi 2016 yılına dayanıyor. Süleymancılar'daki yazı kavgasının başlangıcı tarihi 2016 tarihinde dayanıyor. Cemaatin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından başlayan tartışma bir süre sonra yerini liderlik kavgasına bıraktı. Cemaatin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün açıklandığı bir gün sonra yerini liderlik kavgasına bıraktı. Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun Refah Partisinde milletvekilliği ve Ulaştırma Bakanlığı yapmış bir siyasetçiydi. Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun Refah Partisinde milletvekilliği ve Ulaştırma Bakanlığı'nda bir siyasetçiydi. 8 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybeden Ahmet Denizolgun'un ölümünün şaibeli olduğu, intihar veya cinayet olabileceği iddiaları cemaat içinde ve kamuoyunda bir süre tartışıldı. 8 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybeden Ahmet Denizolgun'un ölümünün şaibeli olduğu, intihar veya cinayet olabileceğinin iddiaları cemaat içinde ve kamuoyunda bir süre tartışıldı. Ölümünden yaklaşık 30 saat sonra evde kanepede oturur şekilde cesedi bulunan Denizolgun'un ölüm sebebi “Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması” olarak raporlara geçti. Denizolgun'un ölüm sebebi “Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması” diye raporlara geçti.

YENİ LİDER ALİHAN KURİŞ

Yeni lider seçmek için toplanan cemaat 24 Eylül 2016 tarihinde Alihan Kuriş'i lider olarak ilan etti. Yeni liderlikte için toplanan cemaat 24 Eylül 2016 tarihinde Alihan Kuriş'i lider olarak ilan etti. Cemaat-tarikat geleneğine göre post babadan oğlu veya baba tarafından kan bağı olan bir aile bireyine geçer. Cemaat-tarikat geleneğine göre yazı babadan oğlu veya baba tarafından kan bağı olan bir aile bireyine geçer. Ancak Alihan Kuriş , Arif Ahmet Denizolgun'un ablasının oğluydu. Ancak Alihan Kuriş , Arif Ahmet Denizolgun'un ablasının oğluydu.

SİYASİ TERCİHLER CEMAATİ BÖLDÜ SİYASİ TERCİHLER CEMAATİ BÖLDÜ

Cemaat ve tarikatların siyasi tercihini tarikatın şeyhi belirler. Cemaat ve tarikatların siyasi tercihini tarikatın şeyhi. Seçim öncesi kimi işaret ederse tarikat müritleri o partiye oy verir. Seçim öncesi kimi işaret ederse tarikat müritleri o partiye oy verir. Ancak Süleymancılar'da bu gelenek lider seçiminde olduğu gibi siyasi tercihte de farklılık gösterdi. Ancak Süleymancılar'da bu lider lider seçiminde olduğu gibi siyasi tercihte de farklılık göstermektedir. İslamcı ve muhafazakâr sağ partilerden yana tercih kullanan cemaat bu defa kulvar değiştirdi. İslamcı ve muhafazakâr sağ partilerden yana tercih kullananlar cemaat bu defa kulvar değiştirdi. Ahmet Denizolgun Refah partisinden siyasete atılmıştı. Refah partisinden siyasete Ahmet Denizolgun atılmıştı. Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan 'ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun'da aynı geleneği takip ederek AK Parti'den siyasete atıldı ve İstanbul milletvekili oldu. Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan 'ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun'da aynı geleneği takip ediyor AK Parti'den siyasete atıldı ve İstanbul milletvekili oldu. Ancak cemaat hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de Belediye seçimlerinde AK Parti'ye destek vermedi. Ancak cemaat hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de Belediye seçimlerinde AK Parti'ye destek vermedi. Bunu sebebini başka bir yazıda açıklayacağız. Bunu sebebini başka bir yazıda açıklayacağız.

TUNAHAN'IN TORUNUNA YURTLARA GİRMEK YASAK TUNAHAN'IN TORUNUNA YURTLARA GİRMEK YASAK

Cemaat içerisinde 3 yıldır devam eden bu ayrışma sonunda cemaatin Kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun'a karşı bir cephe oluşmuş. Kurucu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun'a karşı bir cephe oluşmuş. Cemaatin yöneticileri AK Parti Milletvekili Denizolgun'un yurtlara girişini bile engellemiş. Cemaatin yöneticileri AK Parti Milletvekili Denizolgun'un yurtlara girişini bile engel engeliş. Edindiğimiz bilgilere göre Denizolgun, cemaat yöneticileri tarafından bir “bölücü” olarak tanıtılarak, kendisinin cemaatle bir ilgisinin bulunmadığı anlatılıyor. Edinolelerini göre sırala Denizolgun, cemaat yöneticileri tarafından bir “bölücü” olarak tanıtıldı, kendisinin cemaatle bir ilgisinin bulunmadığı anlatılıyor. Bir başka cemaat mensubu da Denizolgun'ın bir kukla olduğunu ve cemaati bölmeye çalıştığını iddia ediyor. Denizolgun'un bir başka cemaat mensubu da bir kukla olduğunu ve cemaati bölmeye çalıştığını iddia ediyor.

KAYNAK: SİYASETCAFE.COM