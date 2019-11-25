Süleymancıların kavgası bu kez burjuvaziye sıçradı: “Bana putperest, iftiracı gibi isnatlarda bulundular”

AKP’li Kağıthane Belediyesi, Süleymancılara ait olan yurdu, sağlam olmaması gerekçesi ile yıkmıştı. Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın büyük torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun'un oğlu, AKP İstanbul milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da, yurdun yıkılmasının haklı olduğunu ifade ederek kendi cemaatini çok sert bir dille eleştirmişti.

Ahmet Arif Denizolgun’un ölümünden sonra Süleymancılar cemaatinin liderliğine Alihan Kuriş getirilmişti. Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP’ye destek vermedi. Bunun üzerine Süleymancılar cemaatinin yönetiminde tartışma çıkmış, AKP’li vekil Fatih Süleyman Denizolgun ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak Cemaatin lideri Alihan Kuriş’i eleştirmişti. Cemaat içinde de Kağıthane’deki yurdun yıkılmasının nedeninin de siyasi olduğu iddia edilmişti.

Süleymancılara ait Sadabat Eğitim ve Kültüre Destek Derneği’ne bağlı yıkılan yurdun avukatı Ramazan Yavuz ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyenin verdiği “çürük” raporunun usulsüz olduğunu öne sürmüştü.

KAVGA MÜSİAD’A SIÇRADI

Süleymancılar cemaatinden olduğunu ifade eden Halil İbrahim Yılmaz, açıklama yaparak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Halil İbrahim Yılmaz yaptığı açıklamada MÜSİAD’ı ve AKP’yi sert bir dille eleştirdi.Son dönemde AKP’yi eleştiren yazılar yazması nedeniyle MÜSİAD içinden uyarılar aldığını ifade eden Halil İbrahim Yıldız, “Bazıları kibarca uyarıyor, bazıları ise, bana putperest, iftiracı vb. isnadlarda bile bulundular” ifadelerini kullandı. “Kısaca ayrılış sebebim şudur: ‘Ak Parti politikaları ve yapılan yanlışlar ile ilgili yaptığım eleştirilerim yüzünden kurumumuza gelen şikâyetlerdir’” diyen Süleymancı cemaatinden Yılmaz şu ifadeleri kullandı:“Özellikle de hükümeti desteklemeyen cemaatler hakkında oynanan birtakım tezgâhların olduğunu sizler de görebilirsiniz. Özellikle de siyaseten desteklemediğimiz için cemaatimiz üzerinde psikolojik ve fiili baskılar olmaktadır. Bizzat yaşadığım hadiseler de var. Tabi fitneye sebep olmamak için hiçbiri kamuoyu ile paylaşılmadı ancak cemaat sustukça iftira ve karalama kampanyalarının artarak devam ettiğini sizler de müşahede etmişsinizdir. Ben de bu necip cemaatte yetiştiğim için hiç kimseden talimat almadan gayreti diniyyemden dolayı yapılan yanlışları kaleme almaya karar verdim. Yakın zamanda (31 Ekim 2019) tarihinde bir gece vakti AKP Kâğıthane Belediyesi tarafından büyük bir zulüm, tam bir hukuk ve kanun tanımaz bir şekilde Sadabad Kur’ân Kursumuzun yıkılması bizleri derinden yaralamıştır. Açıklamasının devamında MÜSİAD’ı da sert bir dille eleştiren Süleymancı Cemaati’nden Yılmaz, MÜSİAD toplantıların da AKP’nin eleştirildiği de belirtilerek şöyle dedi “Şunu da sizlere ifade etmeliyim ki, bence MÜSİAD iktidara çok fazla yakın olduğu için bir STK olarak kendi varoluş sebebini, misyonunu yitirmemesi için yani objektif bir şekilde ülkemizdeki yanlış politikaları ele alması ve eleştirebilmesinin elzem olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki, biz bize yapılan toplantılarda yanlışları kendilerine aktarıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla kapalı oturumlarda eleştirmek hiçbir şeyi değiştirmemektedir.” Açıklamasının devamında MÜSİAD’a yönelik sert eleştirilerine devam eden Halil İbrahim Yılmaz, “Bence MÜSİAD bundan sonraki süreçte üyelik kriterlerine ‘Ak Parti Üyeliği’ maddesini koymalı (!) Hatta çalışanları için de ‘Ak Parti Üyeliği’ni sorgulamalıdır (!) Böyle olursa hakkaniyete daha muvafık hareket etmiş olur” şeklinde yazdı.

Kaynak: Odatv.com