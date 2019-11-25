banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Süleymancıların kavgası bu kez burjuvaziye sıçradı: “Bana putperest, iftiracı gibi isnatlarda bulundular”

“Süleymancılar” olarak bilinen cemaat içindeki yurt kavgası büyüyerek devam ediyor.

GÜNCEL 25.11.2019, 14:17
Süleymancıların kavgası bu kez burjuvaziye sıçradı: “Bana putperest, iftiracı gibi isnatlarda bulundular”
banner404

AKP’li Kağıthane Belediyesi, Süleymancılara ait olan yurdu, sağlam olmaması gerekçesi ile yıkmıştı. Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın büyük torunu Mehmet Beyazıt Denizolgun'un oğlu, AKP İstanbul milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da, yurdun yıkılmasının haklı olduğunu ifade ederek kendi cemaatini çok sert bir dille eleştirmişti.

Ahmet Arif Denizolgun’un ölümünden sonra Süleymancılar cemaatinin liderliğine Alihan Kuriş getirilmişti. Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP’ye destek vermedi. Bunun üzerine Süleymancılar cemaatinin yönetiminde tartışma çıkmış, AKP’li vekil Fatih Süleyman Denizolgun ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak Cemaatin lideri Alihan Kuriş’i eleştirmişti. Cemaat içinde de Kağıthane’deki yurdun yıkılmasının nedeninin de siyasi olduğu iddia edilmişti.

Süleymancılara ait Sadabat Eğitim ve Kültüre Destek Derneği’ne bağlı yıkılan yurdun avukatı Ramazan Yavuz ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belediyenin verdiği “çürük” raporunun usulsüz olduğunu öne sürmüştü.

KAVGA MÜSİAD’A SIÇRADI

Süleymancılar cemaatinden olduğunu ifade eden Halil İbrahim Yılmaz, açıklama yaparak Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Halil İbrahim Yılmaz yaptığı açıklamada MÜSİAD’ı ve AKP’yi sert bir dille eleştirdi.Son dönemde AKP’yi eleştiren yazılar yazması nedeniyle MÜSİAD içinden uyarılar aldığını ifade eden Halil İbrahim Yıldız, “Bazıları kibarca uyarıyor, bazıları ise, bana putperest, iftiracı vb. isnadlarda bile bulundular” ifadelerini kullandı. “Kısaca ayrılış sebebim şudur: ‘Ak Parti politikaları ve yapılan yanlışlar ile ilgili yaptığım eleştirilerim yüzünden kurumumuza gelen şikâyetlerdir’” diyen Süleymancı cemaatinden Yılmaz şu ifadeleri kullandı:“Özellikle de hükümeti desteklemeyen cemaatler hakkında oynanan birtakım tezgâhların olduğunu sizler de görebilirsiniz. Özellikle de siyaseten desteklemediğimiz için cemaatimiz üzerinde psikolojik ve fiili baskılar olmaktadır. Bizzat yaşadığım hadiseler de var. Tabi fitneye sebep olmamak için hiçbiri kamuoyu ile paylaşılmadı ancak cemaat sustukça iftira ve karalama kampanyalarının artarak devam ettiğini sizler de müşahede etmişsinizdir. Ben de bu necip cemaatte yetiştiğim için hiç kimseden talimat almadan gayreti diniyyemden dolayı yapılan yanlışları kaleme almaya karar verdim. Yakın zamanda (31 Ekim 2019) tarihinde bir gece vakti AKP Kâğıthane Belediyesi tarafından büyük bir zulüm, tam bir hukuk ve kanun tanımaz bir şekilde Sadabad Kur’ân Kursumuzun yıkılması bizleri derinden yaralamıştır. Açıklamasının devamında MÜSİAD’ı da sert bir dille eleştiren Süleymancı Cemaati’nden Yılmaz, MÜSİAD toplantıların da AKP’nin eleştirildiği de belirtilerek şöyle dedi “Şunu da sizlere ifade etmeliyim ki, bence MÜSİAD iktidara çok fazla yakın olduğu için bir STK olarak kendi varoluş sebebini, misyonunu yitirmemesi için yani objektif bir şekilde ülkemizdeki yanlış politikaları ele alması ve eleştirebilmesinin elzem olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki, biz bize yapılan toplantılarda yanlışları kendilerine aktarıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla kapalı oturumlarda eleştirmek hiçbir şeyi değiştirmemektedir.” Açıklamasının devamında MÜSİAD’a yönelik sert eleştirilerine devam eden Halil İbrahim Yılmaz, “Bence MÜSİAD bundan sonraki süreçte üyelik kriterlerine ‘Ak Parti Üyeliği’ maddesini koymalı (!) Hatta çalışanları için de ‘Ak Parti Üyeliği’ni sorgulamalıdır (!) Böyle olursa hakkaniyete daha muvafık hareket etmiş olur” şeklinde yazdı.

Kaynak: Odatv.com

#Süleymancılar #putperest #akp #Kağıthane Belediyesi #süleymancılar haber #süleymancı haberleri
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 25 Kasım 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:39
Öğle 12:49
İkindi 15:27
Akşam 17:50
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 12 19
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Denizlispor 12 14
12. Çaykur Rizespor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 13
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 11 11
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 12 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. Altay 12 15
12. Giresunspor 12 13
13. İstanbulspor 12 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Adanaspor 12 9
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 12 15
15. Everton 13 14
16. West Ham 13 13
17. Aston Villa 12 11
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 14 17
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 14 12
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545