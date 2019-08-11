Süleymancı yurtlarına kurban kesim yasağı!

ALANYA Emniyet müdürlüğü ve Alanya jandarma Komutanlığı görevlilerinin bayramdan bir hafta önce polis ve jandarma bölgesindeki toplam 18 Süleymancı yurduna bağlı kesim ve satış noktalarında Kurban Bayramı boyunca ve sonrasında satış ve kesim yapılamayacağını ayrıca deri toplama yetkileri olmadığı için deri bağışı da alınamayacağını bildirdi polis ve jandarmanın Bayram boyunca bahse konu yurtlara bağlı satış ve kesim noktalarında faaliyet olup olmadığına yönelik denetim yapacağı da edinilen bilgiler arasında