'Süleymancı cemaati panik içinde' iddiası

GEÇTİĞİMİZ Kurban bayramında ilk defa Devlet müdahalesi ile karşılaşan Süleymancıların olası bir operasyon ihtimaline karşın panik halinde tedbir almaya çalıştıkları öğrenildi.

Siyasetcafe'nin haberine göre: Kurban bayramında, Alanya’da Süleymancı yurtların ve kursların kurban kesme, kurban bağışı ve kurban derisi toplama faaliyetleri yasaklanmış, uymayanlar yakında hapis ve para cezası uygulanacağına dair genelge yayınlanmıştı.

Bu yasağa rağmen Süleymancıların kurs ve yurt binaları dışında bu faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Yasağa uymayan tarikat unsurlarının tespit edilip edilmediği henüz belli değil. Bu konuda ne güvenlik güçlerinden ne de Süleymancılardan hiçbir açıklama yapılmadı.

PANİK HAVASI HAKİM

Kurban yasağının bir operasyon sinyali olabileceği ve bunun Süleymancılarda panik havası yarattığı iddia edildi.

Türkiye’de çok sayıda yurt ve kurs binası olan Süleymancıların yurt ve kurs binalarında kalanların korku ve panik içerisinde oldukları bildirildi.

Diğer cemaatlerin aksine Süleymancılar tam bir kapalı kutu. Sosyal medya ve basın aracılığı ile haberleşme, propaganda yapmıyorlar. Herhangi bir sosyal medya hesapları yok. Cemaat kapalı salon toplantıları, sohbetler ve küçük gruplar halinde faaliyet gösteriyor. Bire bir ilişki ile öğrenci ve mürit toplayan cemaat özellikle kırsal kesimleri ve büyük şehirlerin dış mahallelerinde örgütleniyor. Bu da cemaatin faaliyetleri hakkında çok fazla bilgi edinilmesini engelliyor. Basın önüne çıkmıyor, mesajlarını kapalı salon toplantılarındaki konuşmaların videoları ile iletiyorlar. Bütün cemaat unsurları mavi takke kullanıyor

CİA MI YÖNETİYOR?

Süleymancıların eski müritlerinden olan Avukat Hayrullah Karadeniz bu konuda oldukça önemli bir itirafta bulunmuş ve Süleymancıların CIA kontrolünde olduğunu açıklamıştı.

DİYANET RAPORUNDA SÜLEYMANCILAR

Diyanet’in hazırladığı tarikat ve cemaat raporunda dikkat çektiği tarikatlardan biri de Süleymancılar. Raporda Süleymancıların ‘ciddiye alınması’ gerektiği belirtiliyor.

Süleymancılarla ilgili olarak, onların, birtakım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.

Süleymancıların, Kur’an kurslarına Diyanet’in ismini kullanarak yardım topladıkları, cenazelerde para karşılığı Kur’an okuma ve ıskat hususlarında da oldukça aktif davrandıkları bilinmektedir. Süleymancılarla ilgili olarak, onların, birtakım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.

Zira uzun yıllar cemaat bünyesinde çalışmış, içyüzlerine vâkıf olduktan sonra onlardan ayrılmış olan ve cemaat içinde “Kozan imamı” olarak bilinen Mustafa Akyıldız, oluşumun din anlayışı ve yapılanmasıyla ilgili oldukça ciddi iddialarda bulunmaktadır. Buna göre, cemaatin Türkiye genelinde bölgeler bazında “kolordu kumandanlığı” ismi altında yapılandıkları öne sürülmektedir. Cemaat hakkında dile getirilen bir başka iddia da 16 yıldır derin güçler tarafından kontrol altında tutulduğudur. 1980 darbesinden sonra arkadaşıyla hapse alınan Kemal Kacar’ın, o dönemki MİT tarafından hapiste anlaşmaya zorlandığı, anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığı söylenmektedir.

(Kaynak: Ülkücümedya.com)