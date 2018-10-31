Şule öğretmen yeni doğan ikizlerine isim veremeden öldü!

KAŞ'A bağlı Palamut Mahallesi İlkokulu'nda 13 yıldır öğretmenlik yapan Şule Siray Arıkan İleri, 29 Ekim'de biri kız biri erkek ikiz bebeklerini dünyaya getirmek üzere Fethiye'deki özel bir hastaneye başvurdu. ‘Nil Deniz’ adında 3,5 yaşında bir kız çocuğu daha bulunan Şule öğretmen, bebeklerini emzirdikten ve doktor tavsiyesi üzerine bir süre yürütüldükten sonra nefes almakta güçlük çekmeye başlayınca, aynı gece fenalaşarak yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şule Siray Arıkan İleri'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bugün sabah saatlerinde adli tıptan alınan 3 çocuk annesi Şule Siray Arıkan İleri'nin cenazesi, memleketi Fethiye’ye getirildi. Yeni doğan bebeklerine henüz isim bile koyamadan ölen Şule öğretmen, Yenicami’de kılınan cenaze namazının ardından Taşyaka Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kaş ve Fethiye protokolünün yanı sıra mesai arkadaşları da katıldı.

Şule öğretmenin Kaş'a bağlı Çavdır Mahallesi Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan eşi Mevlüt Başer İleri, cenaze töreni boyunca metanetini korumaya çalıştı. İleri, “Ufak tefek şikayetleri vardı ama doğumdan sonra her şey normaldi. Doğumdan 4-5 saat sonra kendisini biraz yürüttük. Daha sonra yatağına yatırdık. Bir süre sonra ‘nefes alamıyorum’ diyerek yardım istedi. Hemen yoğun bakıma aldılar. Doktorlar kalbin sadece yüzde 20’sinin çalıştığını söyledi. Söyleyecek bir şey yok, çok üzgünüm” diye konuştu.