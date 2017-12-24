Sulama kanallarındaki atıklar tehlike saçıyor

TÜRKİYE'DE örtü altı tarımın merkezi konumunda bulunan Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi’ndeki kanalların içerisinde biriken sera atıkları mikrop saçıyor. Binlerce dönüm seranın ve tarım alanlarının sulandığı sulama kanallarının durumu adeta içler acısı. Uzun zamandır temizlenmediği görülen sulama kanallarında oluşan çöp yığınları, aynı zamanda toplum sağlığını da tehdit ediyor. Sulama kanalları içerisinde biriken atıkların daha çok seralarda kullanılan ilaç şişeleri ve kutuları olduğu görüldü. İçerisinde çöp yığınları bulunan ve bir otele ait lojmanın kanalizasyon suyunun aktığı da iddia edilen kanaldan akan su ise Acısu Çayı'na karışıyor.



“Sulama kanalları pislik içerisinde bulunuyor”

Bölgede yaşayan vatandaşlar, kanalların içerisinde oluşan çöp yığınlarından şikayet ediyor. Kundu Mahallesi’nde 25 yıldır çiftçilik yapan Hasan Sargın, “Köyümüzün sulama kanalları pislik içerisinde bulunuyor. Çiftçimiz su zamanı geldiği zaman bu kanallar temizlenmediği için su sıkıntısı yaşıyor. Köyümüz muhtarı, aynı zamanda Aksu Sulama Birliği Başkanı Ali Çılgın’ın kendi seralarının etrafı çok temiz. Bizim seralarımızın etrafı ise temizlenmiyor. Kanallarımızın bu atıklardan kurtulmasını istiyoruz. Biz bu kanallardan yetiştirdiğimiz ürünleri suluyoruz. Bu kanal da okulumuzun hemen yanında yer alan bir başka kanal. Burada bizim çocuklarımız eğitim görüyor. Ama bu kanaların içerisinde ne yaşadığı belli değil. Çocuklarımızın da sağlığı tehlike altında” diye konuştu.



"Temizlenmesi için talepte bulundum"

Mahallede yaşayan bir başka vatandaş ise, bir otelin lojmanından kanala lağım suyu verildiğini iddia ederek, “Biz burada kokudan ve sinekten duramıyoruz. Kaç defa şikayet etmemize rağmen bir ilgilenen olmadı. Sulama kanallarının temizlenmesini istiyoruz” dedi.

Öte yandan kendi seralarının çevresinin temiz olduğu iddia edilen Kundu Mahalle Muhtarı ve Aksu Sulama Birliği Başkanı Ali Çılgın, iddiaları yalanlayarak, "Bahsi geçen kanal bizim sorumluluğumuzda olan bir kanal değil. Kanal Devlet Su İşlerine (DSİ) ait bir kanal. Ben DSİ'den kanalın temizlenmesi için talepte bulundum. DSİ de kepçenin şu anda olmadığını, önümüzdeki günlerde geleceğini haber verdi. Bahsi geçen kanalı temizlemek için elimizde o kadar büyük kepçe yok. Kanal DSİ'ye ait" açıklamasını yaptı.

DSİ yetkilileri ise bahsi geçen kanalların en kısa zamanda denetlenerek temizleneceğini söyledi.