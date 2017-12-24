Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
25 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
25 Aralık 2017 Antalya -...
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek mümkün
Google'ın hakkınızda topladığı verileri silmek...
Herkes bu lezzeti konuşuyor! İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
İşte 'Alanya Bohçası' tarifi
24 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
24 Aralık 2017 Antalya -...

Sulama kanallarındaki atıklar tehlike saçıyor

Antalya’da örtü altı tarımın merkezi Aksu ilçesinde sulama kanallarının içerisinde biriken çöpler insan sağlığını tehdit ediyor.

Sulama kanallarındaki atıklar tehlike saçıyor

Antalya’da örtü altı tarımın merkezi Aksu ilçesinde sulama kanallarının içerisinde biriken çöpler insan sağlığını tehdit ediyor.

24 Aralık 2017 Pazar 11:59
Sulama kanallarındaki atıklar tehlike saçıyor
banner404

TÜRKİYE'DE örtü altı tarımın merkezi konumunda bulunan Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi’ndeki kanalların içerisinde biriken sera atıkları mikrop saçıyor. Binlerce dönüm seranın ve tarım alanlarının sulandığı sulama kanallarının durumu adeta içler acısı. Uzun zamandır temizlenmediği görülen sulama kanallarında oluşan çöp yığınları, aynı zamanda toplum sağlığını da tehdit ediyor. Sulama kanalları içerisinde biriken atıkların daha çok seralarda kullanılan ilaç şişeleri ve kutuları olduğu görüldü. İçerisinde çöp yığınları bulunan ve bir otele ait lojmanın kanalizasyon suyunun aktığı da iddia edilen kanaldan akan su ise Acısu Çayı'na karışıyor.

“Sulama kanalları pislik içerisinde bulunuyor”
Bölgede yaşayan vatandaşlar, kanalların içerisinde oluşan çöp yığınlarından şikayet ediyor. Kundu Mahallesi’nde 25 yıldır çiftçilik yapan Hasan Sargın, “Köyümüzün sulama kanalları pislik içerisinde bulunuyor. Çiftçimiz su zamanı geldiği zaman bu kanallar temizlenmediği için su sıkıntısı yaşıyor. Köyümüz muhtarı, aynı zamanda Aksu Sulama Birliği Başkanı Ali Çılgın’ın kendi seralarının etrafı çok temiz. Bizim seralarımızın etrafı ise temizlenmiyor. Kanallarımızın bu atıklardan kurtulmasını istiyoruz. Biz bu kanallardan yetiştirdiğimiz ürünleri suluyoruz. Bu kanal da okulumuzun hemen yanında yer alan bir başka kanal. Burada bizim çocuklarımız eğitim görüyor. Ama bu kanaların içerisinde ne yaşadığı belli değil. Çocuklarımızın da sağlığı tehlike altında” diye konuştu.

"Temizlenmesi için talepte bulundum"
Mahallede yaşayan bir başka vatandaş ise, bir otelin lojmanından kanala lağım suyu verildiğini iddia ederek, “Biz burada kokudan ve sinekten duramıyoruz. Kaç defa şikayet etmemize rağmen bir ilgilenen olmadı. Sulama kanallarının temizlenmesini istiyoruz” dedi. 
Öte yandan kendi seralarının çevresinin temiz olduğu iddia edilen Kundu Mahalle Muhtarı ve Aksu Sulama Birliği Başkanı Ali Çılgın, iddiaları yalanlayarak, "Bahsi geçen kanal bizim sorumluluğumuzda olan bir kanal değil. Kanal Devlet Su İşlerine (DSİ) ait bir kanal. Ben DSİ'den kanalın temizlenmesi için talepte bulundum. DSİ de kepçenin şu anda olmadığını, önümüzdeki günlerde geleceğini haber verdi. Bahsi geçen kanalı temizlemek için elimizde o kadar büyük kepçe yok. Kanal DSİ'ye ait" açıklamasını yaptı. 
DSİ yetkilileri ise bahsi geçen kanalların en kısa zamanda denetlenerek temizleneceğini söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaSulama KanallarıAtık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep lezzetleri Alanya'da
Gaziantep lezzetleri Alanya'da
HOTED Van'daydı
HOTED Van'daydı
Besiciye veteriner hizmeti
Besiciye veteriner hizmeti

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim