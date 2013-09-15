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Sulak alanlar kuruyor

Son 60 yılda 2 milyon hektarlık sulak alan kurudu

Sulak alanlar kuruyor

Son 60 yılda 2 milyon hektarlık sulak alan kurudu

15 Eylül 2013 Pazar 12:53
Sulak alanlar kuruyor
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TÜRKİYE giderek çölleşirken, son 60 yılda Marmara Denizi’nin 2 katına yakın büyüklükte alana denk düşen, yaklaşık 2 milyon hektarlık sulak alan kurudu.

Doğa Derneği, 2007’den bu yana sürdürdüğü ’Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi’ kapsamında, 17- 18 Eylül günlerinde, ’Kuruyan Göller İçin Uluslararası Buluşma’ başlığıyla uluslararası bir toplantı düzenleyecek. Burdur’daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) konferans salonunda iki gün sürecek toplantıya Türkiye’nin yanı sıra, Orta Asya, Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika’dan yaklaşık 10 ülkeden akademisyen, kamu kurumu ve doğa koruma örgütü temsilcisi 19 konuşmacı katılacak.

MARMARA DENİZİ’İNDAN FAZLA SULAK ALAN KURUDU

Toplantıyı düzenleyen Doğa Derneği’nin Genel Müdürü Engin Yılmaz, son 60 yılda yaklaşık 20 bin kilometrekarelik (2 milyon hektar) sulak alanımızın kuruduğu ya da kurumaya terk edildiğini söyledi. Bu rakamın 11 bin 350 kilometrekare (1.1 milyon hektar) yüzölçümüne sahip Marmara Denizi’nin yaklaşık iki katı alana denk geldiğine işaret eden Engin Yılmaz, "Nasrettin Hoca’nın maya çaldığı Akşehir Gölü bugün can çekişiyor. Burdur Gölü’nün sadece geçen yıl kaybettiği su miktarı 3 milyar damacanadan fazla. 20 yıl önce ’Altı Deniz’ denilen Konya Havzası’nda su seviyesi her yıl 1,5 metre düşüyor" dedi.

’TURKANA ÇOCUĞU’NUN EVİ DE GİDİYOR

Dünyada da durumun farklı olmadığını anlatan Yılmaz, bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral Gölü’nün bugün devasa bir çölden ibaret olduğunu, Ortadoğu’nun en büyük gölü İran’daki Urumiye Gölü’nün yüzde 60’ının, dünyanın en alçak noktası olan Lut Gölü’nün ise üçte birinin kuruduğunu aktardı. Yılmaz, 1,5 milyon yıllık insansı fosillerin bulunduğu Kenya’daki Turkana Gölü’nün de, göle dökülen Omo Nehri’ne yapılacak baraj projesiyle tamamen yok olma tehdidi altında olduğunu dile getirdi.

4 ÜLKEDE 144 KİLOMETREKÜP SU KAYBI

NASA’ya göre, 2003- 2010 yılları arasındaki sadece 7 yıllık süreçte Türkiye, Suriye, Irak ve İran’ın birçok bölgesinde toplam 144 kilometreküp tatlı su rezervi kaybolduğunun altını çizen Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, "Bu miktar neredeyse Lut Gölü’nün toplam su hacmine eşit. Ortadoğu, Hindistan’dan sonra dünyada yer altı su rezervlerini en hızlı kaybeden ikinci bölge özelliğine sahip" diye konuştu.

GÖLLERİMİZİ YAŞATMAK MÜMKÜN

Türkiye’de ve dünyada göllerin yok olmasının nedenlerine bakıldığında, çok su tüketen tarım politikaları ile suyun doğal döngüsüne barajlarla müdahale eden su politikaları olduğuna değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Oysa göllerimizi yaşatmak mümkün. Yöreye uygun ve az su tüketen bitkiler yetiştirerek, tarımda tasarruflu sulama sistemleri kullanarak, en önemlisi göllerin de her canlı gibi suya ihtiyacı olduğunu hatırlayarak, derelerden ve nehirlerden göllere akan suyu barajlarla kesmeyerek."

DÜNYACA ÜNLÜ GÖLLER KONUŞULACAK

Toplantıda dünyanın önde gelen ve kuruma tehdidi altında olan Turkana Gölü (Kenya), Urumiye Gölü (İran), Lut Gölü (Ürdün-İsrail), Aral Gölü (Özbekistan-Kazakistan), Koroneia Gölü (Yunanistan) gibi göllere yönelik güncel tehditlerin yanı sıra, Hula Gölü (İsrail), Sevan Gölü (Ermenistan), Siranguli (İran), Mezopotamya Sazlıkları (Irak) gibi sulak alanlarda gerçekleştirilmiş başarılı kurtarma çalışmaları da paylaşılacak. Ayrıca gölleri yaşatmak için bölgesel düzeyde işbirlikleri tartışılacak.

Hürriyet

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Son Güncelleme: 15.09.2013 13:00
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSULAK ALANÇÖLLEŞMEDOĞA DERNEĞİENGİN YILMAZ
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