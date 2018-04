Şükrü Cimrin Politika Kulisi'ne konuk oldu

ALANYA'NIN tanıtımı için hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Alanya Belediyesi'nin Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) meclis üyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sunprime C-Lounge Hotel sahibi Şükrü Cimrin, Dim TV'de Alper Kutay'la Poltika Kulisi’ne konuk oldu. Hem Alanya turizminin geçmişi ve bugünü üzerine değerlendirmelerde bulunan Cimrin, hem de turizmcilere ve esnafa mesajlar verdi. İşte Cimrin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

‘RAKAMLAR İYİ DURUMDA'

2016 bizim hatırlamak istemediğimiz bir sezon. Alanya’nın herhalde 30-35 yıllık turizm geçmişinin en kötü sezonundan biriydi. 2017 nispeten daha iyi geçti. Şu an 2018 sezonunun başlangıcı iyi durumda. Yurtdışındaki güvenlik sorunu yerini 'Her ülke kadar güvenlidir' gibi bir imaja bıraktı. 2018 sezonu geçen seneye nispeten erken başladı. Kendi tesisimizden örnek vereceğim, geçtiğimiz yıl 19 Nisan'da gelen İskandinav misafirlerimiz bu yıl 7 Nisan'da gelmeye başladı.

‘ÇATLAMA PATLAMA OLMAYACAK’

Çatlama patlama olmayacak, Alanya dolup taşmayacak, böyle bir realite yok. Bunu zaten uçak planlamasından görebiliyoruz. Yani yüzde 30 yada 40 gibi bir artışla sezonu tamamlayabilirsek bu büyük başarıdır. Bu da en iyi dönemlerimiz.

Misafir otelin dışına çıkar mı? Tabi ki çıkar, çıkmalı da. Her Şey Dahil (HD) sistem hep bir tartışma konusu. Herkes HD turizmi bitirdi diyor. Öyle bir şey yok, HD turizmi bitirmedi. HD bir realite, bir olgu. Operatörler diyor ki, 'Eğer HD yaparsan daha çok turist getiririz, daha kolay satarız.' Çünkü, Türkiye hakikaten bu işi diğer pazarlara göre daha iyi yapıyor. Eğer biz HD sistemden çıkarsak misafir sayımızı belirli oranda kaybederiz. HD sistemi ile şöyle yaşarız, misafirlere dışarı çıkmaları için sebep vermemiz gerekiyor, onlara aktiviteler, organizsayonlar hazırlamamız gerekiyor. Tabi ki bu organizasyonları çok önceden ayarlayıp, tarihini belirleyip, ilan edip insanların takvimine sokmalıyız. Fakat biz bu refleksi daha geliştiremedik. Biz bunu her ortamda, belediye meclisinde, şehirde bu yönde organizasyon yapabilecek güçte olan tüm dinamiklere bunları anlatıyoruz. Ama biraz Türk olmamızdan kaynaklı planlama eksiğimiz var. Biz bir şeyleri planlayıp sabırla ilmik ilmik dokusak çok başarılı oluruz.

'TURİSTİ TÜM KENT SAHİPLENMELİ'

Hedef koyup, 'Her şey hemen olsun' demek yerine 3 yıl da olsa beklemeliyiz. Biz her şeyi hemen istiyoruz. İşin ulaşım ve organizasyon kısmı var. Örnek vereyim, biz misafirlerimize bilgi verirken, 'Alanya çarşısına lütfen gidin. Oba çarşısına gidin, alışveriş yapın, gezin' diyoruz. Tabi ben de misafirin tesisten çıkıp gezmesini istiyorum. Aklım bir yandan çarşıda. 'Acaba başına bir şey gelir mi?', 'Acaba kandırılır mı?' diye korkuyorum. Bizim burada ağzımızla kuş tutmaya çalıştığımız, tüm ekibimizle ödüller aldığımız, verdiğimiz uğraşlar sonrası turist tesisimizden çıktıktan sonra zincir bir yerde kopar da emekler boşa mı gider diye endişeleniyoruz. Zincir kopacaksa çıkmasınlar daha iyi. Endişelerimiz var. Ben isterim ki, çarşıda misafirler en doğru şekilde ağırlansınlar. Turistin sahibi otel değil. Taksici, esnaf, hastane, her türlü aktör misafiri sahiplenmeli ve sahiplenmeyeni uyarmalı.

‘BELEDİYE DEĞİL KENDİLERİ KALDIRSIN’

Sahiller herkesindir. Sahiller kamuya açıktır. Yani hiçbir işletmenin veya otelin sahilleri kapatma, halktan arındırma gibi bir yetkisi yok. Bununla ilgili yıkım kararları olduğunu ve bu kararların uygulanamadığını veya yıkım uygulanacak ihaleye kimsenin girmediği gibi duyumları alıyoruz. Yani bu konuda kararlı olmak gerekiyor. Bazı işletmeler incinebilir, yatırımlar el değiştiriyor. Mesela duyuyoruz, yabancı yatırımcı almış ama oradaki kaçak durumu belki bilmiyor, o konuyla yüzleştiği zamanda hayal kırıklığına uğrayacak. Burada bence kararlı olup, işletme sahipleriyle de diyalog kurup, gerçekten bu kaçak olan yapıların önüne geçilmeli. Mümkünse işletme sahipleri kendileri yıksın, belediye yıkmak zorunda kalmasın.

‘ALANYA İÇİN ŞANS’

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Alanya için bir şanstır. Alanya için değeri belki de kendisi siyaseti bıraktığında anlaşılacaktır. Ben kendisiyle aynı okuldan mezunum. Üniversite yıllarımda da kendisinin ofisine giderdim. Gerçek bir teşkilatçıdır. Siyasi çalışmalarımız ve toplantılarımız nedeniyle zaman zaman hep birlikte oluyoruz. Onun etrafında, yanında olmanıza gerek yok, yarım saat geçirin, kendinizi iki aylık şarj edersiniz. Öyle bir enerjisi, öyle bir azmi var. Kendisi gerçekten Alanya sevdalısı. Hatta geçenlerde iddialı bir söz söyledim, Alaaddin Keykubat’tan sonra şehrimizn en değerli, en şanslı dönemini Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaşıyoruz.

'GOLF ÇOK DEĞERLİ BİR YATIRIM'

Bakanımız Çavuşoğlu'nun golf konusundaki serzenişleri doğru. Çünkü golf, Alanya'nın kış turizmi için çok değerli bir yatırım. Birinci ihale yapıldı fakat yatırımcılar ilgi göstermedi. İkinci ihale farklı bir noktada olacak. Bakanımızın da orada talebi eğer bu ihale de başarılı gerçekleşmezse Alanya’da golf kulübü kurulsun ve Alanyalılar bunu gerçekleştirsin. Alanya bunu yapabilir. Sanırım Alanya Ticaret ve Sanayi Odamız (ALTSO) buna öncülük edecektir. Bir şekilde bu golf kulübü kurulacak. Yine kendi yağımızda kavrulacağız ve o golf kulübünü gerçekleştireceğiz.

‘ALTAV'A OLAN DESTEK ARTMALI’

Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel geleneği devam ettirdi. ALTAV'ı himaye etti, kendisine o konuda müteşekkiriz. Tosmur Hizmet Binası, belediye binası olmaktan çıkınca bazı birimleri oraya kaydırdılar ve ALTAV'a da orada bir toplantı odası ve ofis verdiler. Kendisinin tanıtımla ilgili çalışmalarına bizim muhalefet edecek bir durumumuz yok. Yani yıllardır ALTAV'ın yönetim kurulunda çalışan biri olarak beklentim, ALTAV'ın daha çok gelirinin olması. Ne kadar çok paramız olursa o kadar çok iş yapabiliriz. Bir organizasyon yapacaksanız, onu doğru zamanda duyurmanız gerekiyor. Örneğin, festivalin bu yıl tarihi değiştirildi. Mayısta yapılacaktı, hazirana alındı. Biz istiyoruz ki bu standart olsun. Turist buraya gelirken bunu bilsin."