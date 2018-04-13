Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10 Yiyecek
İnsan Sağlığına Zararlı Olan 10...
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Algımız sağlığımızı nasıl etkiliyor?
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak
Turkcell mağazalarında yerli otomobil satılacak
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Şükrü Cimrin bu akşam Politika Kulisi'nde

Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de her Cuma ekrana gelen Alper Kutay'la Politika Kulisi'nin bu akşamki konuğu, Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Alanya Tanıtım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin olacak

Şükrü Cimrin bu akşam Politika Kulisi'nde

Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de her Cuma ekrana gelen Alper Kutay'la Politika Kulisi'nin bu akşamki konuğu, Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Alanya Tanıtım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin olacak

13 Nisan 2018 Cuma 14:58
Şükrü Cimrin bu akşam Politika Kulisi'nde
banner404

SON dönemde Alanya'nın tanıtımı için hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Cimrin, Politika Kulisi'nde hem Alanya turizminin geçmişini ve bugününü değerlendirecek, hem de turizmcilere ve esnafa mesajlar verecek. Politika Kulisi bu akşam saat 19.00'da Dim TV'de (dimtv.tv) ekranlarınıza gelecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 13.04.2018 15:14
Anahtar Kelimeler:
POLİTİKA KULİSİALPER KUTAYDim TvAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçak biletlerinde yeni dönem! Son anda iade edilebilecek
Uçak biletlerinde yeni dönem! Son anda iade edilebilecek
Zorla para toplayan minibüs ''kahya''larına operasyon: 14 gözaltı
Zorla para toplayan minibüs ''kahya''larına operasyon: 14 gözaltı
Alanya Belediyesi şehit yakınlarını unutmadı
Alanya Belediyesi şehit yakınlarını unutmadı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim