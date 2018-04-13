Şükrü Cimrin bu akşam Politika Kulisi'nde

SON dönemde Alanya'nın tanıtımı için hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Cimrin, Politika Kulisi'nde hem Alanya turizminin geçmişini ve bugününü değerlendirecek, hem de turizmcilere ve esnafa mesajlar verecek. Politika Kulisi bu akşam saat 19.00'da Dim TV'de (dimtv.tv) ekranlarınıza gelecek.