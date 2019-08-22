Şuhutlu öğrencilere Gazipaşa'da yüzme eğitimi

GAZİPAŞA'da görev yapan Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya öncülüğünde yaklaşık 30 kişilik karate ve tekvando öğrenci grubu Gazipaşa'da kampa girdi. Gün boyu yapılan antrenmanların yanı sıra Şuhut Altyapı Spor Kulübü öğrencilerine İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yüzme kursu verildi. Koru Mahallesi'nde bulunan doğal havuzlar ile Fener mesire alanı içinde yer alan sonsuzluk havuzunda verilen yüzme eğitimlerinde, hiç deniz görmeyen öğrenciler ilk kez yüzme heyecanını yaşadı. Şuhut Belediyesi'nin desteği ile Şuhut Altyapı Spor Kulübü sporcuları, Aynur Karataş ve Tolgahan Karataş rehberliğinde Gazipaşa'da antrenmanlarına devam ediyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde Şuhutlu sporcular Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hangar Spor Kulübü arasında dostluk antrenmanı da yapıldı. Yaklaşık bir hafta ilçede kamp yapacak olan sporcular Gazipaşa'yı gezme imkanı da bulacak. Hafta sonu Şuhut güreş ekibinin de ilçeye gelerek kampa gireceği öğrenildi.