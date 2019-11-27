Sugözü Mahallesi kaynaştı

BU yıl ilki düzenlenen şenlik, yoğun katılıma sahne oldu. Geleneksel hale getirilmesi düşünülen şenlik, Atatürk ve tüm şehitler için gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü olması nedeniyle çalışan ve emekli olan tüm öğretmenlerin sahneye davet edilerek karanfil verildiği etkinlikte, köy okulunun açılış tarihi olan 1948 sonrası anılar anlatıldı. Ardından düzenlenen çeşitli aktivitelerle mahalle sakinleri gün boyu doyasıya eğlendiler. Katılımcılara yemek ikramının yapıldığı etkinlikte halat çekme, çuval ve yumurta taşıma gibi yarışmalar da düzenlendi.

Şenlikte il dışından, Alanya ve Antalya’nın diğer ilçelerinden gelen mahalleliler tanışma ve kaynaşma olanağı buldu. Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde yaşayan ve Türkler Rüzgar Cafe&Restoran’ı işleten turizmci iş insanı Selçuk Torun, yapılan açık arttırmada satışa çıkarılan koça en yüksek parayı vererek şenlik ağası seçildi. Mahalle Muhtarı Hayri Karabulut, şenliğe katılım sağlayan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti. Karabulut, yılda bir defa da olsa mahalle halkının bir araya gelmesine vesile olduğu için şenlikleri imkanları oldukça her yıl düzenli olarak yapmaya devam edeceklerini söyledi.