Subaşı'na tam destek

15 Nisan 2015 Çarşamba 11:17
ANTALYA Bağımsız Milletvekili Adayı Hasan Subaşı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Alanya’da seçim çalışmalarını dün de sürdürdü. Alanya Öğretmenevi’nde muhtarlarla kahvaltıda buluşan Subaşı, seçildiği takdirde hayata geçirmeyi tasarladığı projelerini anlattı. Bir dönem Alanya Belediye Başkanı ve ANAP Antalya Milletvekili olan Cengiz Aydoğan ile yine bir dönem Oba Belediye Başkanı ve DYP Antalya Milletvekili olan Hayri Doğan’ın da hazır bulunduğu kahvaltıya yaklaşık 60 mahalle muhtarı katıldı.
‘BENİM GEÇMİŞİM ORTADA’
Muhtarlardan destek isteyen Subaşı, “Hasan Subaşı, geçmişi belli, hizmeti belli bir siyasetçidir. Beni sizler daha iyi tanıyorsunuz. Sizler anlatacaksınız. Hizmet için her kapıyı çalar, istediğimi alırım” dedi. Subaşı, aynı saatlerde meslek komitesi üyeleriyle Alanya Öğretmenevi’nin başka bir salonunda kahvaltıda buluşan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ile de görüştü. Şahin, Subaşı’na seçimlerde başarılar diledi. Subaşı daha sonra Alanya’daki bazı meslek odası başkanlarıyla görüştükten sonra Gazipaşa’ya giderek hem sivil toplum kuruluşlarını hem de esnafı ziyaret etti.
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Son Güncelleme: 15.04.2015 10:25