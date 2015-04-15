Subaşı'na tam destek

ANTALYA Bağımsız Milletvekili Adayı Hasan Subaşı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Alanya’da seçim çalışmalarını dün de sürdürdü. Alanya Öğretmenevi’nde muhtarlarla kahvaltıda buluşan Subaşı, seçildiği takdirde hayata geçirmeyi tasarladığı projelerini anlattı. Bir dönem Alanya Belediye Başkanı ve ANAP Antalya Milletvekili olan Cengiz Aydoğan ile yine bir dönem Oba Belediye Başkanı ve DYP Antalya Milletvekili olan Hayri Doğan’ın da hazır bulunduğu kahvaltıya yaklaşık 60 mahalle muhtarı katıldı.



‘BENİM GEÇMİŞİM ORTADA’