Subaşı'dan hayatını kaybeden Josef Sural için taziye mesajı

Alanya ve Alanyaspor dostu, İstanbul Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı kazada hayatını kaybeden Josef Sural için taziye mesajı yayınladı

Subaşı'dan hayatını kaybeden Josef Sural için taziye mesajı
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ALANYA bugün Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi haberiyle sarsıldı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural ameliyata alındı. Çek futbolcu Sural, yapılan tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildi. Alanya ve Alanyaspor dostu, İstanbul Gençler Gücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı kazada hayatını kaybeden Josef Sural için taziye mesajı yayınladı. Subaşı, ''Kayseri deplasmanı dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyaspor’lu Joseph Sural’a Allah'tan rahmet yaralı futbolculara acil şifalar dileriz. Alanyaspor camiasının başı sağolsun'' dedi.

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