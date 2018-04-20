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Suat Çavuşoğlu'ndan turizme dair önemli açıklamalar

Alanya, toplam turist hedefini revize etti, sene başında "3,5 milyon" diyen sektör temsilcileri artık "4 milyon" diyor

Suat Çavuşoğlu'ndan turizme dair önemli açıklamalar

Alanya, toplam turist hedefini revize etti, sene başında "3,5 milyon" diyen sektör temsilcileri artık "4 milyon" diyor

20 Nisan 2018 Cuma 23:04
Suat Çavuşoğlu'ndan turizme dair önemli açıklamalar
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Asiye ELİAÇIK

ABD'NİN Suriye'yi vurmasıyla turizmde yavaşlayan satışlar yerini yeniden harekete bıraktı, Alanya tüm pazarlarda ciddi artışların büyüyerek sürmesi üzerine turist hedefini revize etti. TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Suat Çavuşoğlu "Alanya satışlarında son duruma baktığımızda artık 'Müthiş bir sezon yolda' diyebiliriz" dedi.

'ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 50'

Alanya'nın Avrupa ve Rusya'da 2017'ye oranla ortalama yüzde 50 rezervasyon artışı yakaladığını söyleyen Çavuşoğlu "Almanya, Hollanda ve Avusturya'dan gelen rezervasyonlarda yüzde 40'lık yükseliş yakaladık. Doğu Avrupa rezervasyonlarımızdaki artışta ise yüzde 70'leri bulduk. Rusya'yı söylemeye bile gerek yok" şeklinde konuştu.

'EN AZ 4 MİLYON TURİST'

Şu günlerde Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve İngiltere'nin de artış trendine girdiğini açıklayan Çavuşoğlu "2017'de Alanya yaklaşık 3 milyon turist ağırlamıştı. Alanya ölçeğinde geçen yıla oranla en az yüzde 35 artış öngörüyoruz. Bir başka deyişle, Alanya bu yıl en az 4 milyon turist ağırlar" şeklinde konuştu. l 5'DE R.A. Gazipaşa-Alanya Havalimanı da (GZP) tüm zamanların yolcu rekoruna hazırlanıyor.

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Son Güncelleme: 21.04.2018 01:26
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TÜRSAB Alanya BYK BaşkanıSuat çavuşoğluDim Tv
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