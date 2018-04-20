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Suat Çavuşoğlu'ndan Dim TV'ye turizme dair açıklamalar

TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Suat Çavuşoğlu, Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yaptığı açıklamada "Sezon boyunca şehrimize gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamalıyız" dedi

Suat Çavuşoğlu'ndan Dim TV'ye turizme dair açıklamalar

TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Suat Çavuşoğlu, Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yaptığı açıklamada "Sezon boyunca şehrimize gelecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamalıyız" dedi

20 Nisan 2018 Cuma 23:04
Suat Çavuşoğlu'ndan Dim TV'ye turizme dair açıklamalar
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Asiye ELİAÇIK

2018 YILININ Türkiye özelinde de Alanya için de çok önemli bir yıl olduğunun altını çizen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yaptığı açıklamada Tükiye'nin turizmde kaybettiği popülasyonu tekrar kazandığını belirtti. Çavuşoğlu, "2018 yılı bizim için çok önemli bir yıl. 2018'de Türkiye son 3 yılda kaybettiği popüleritesini tekrar kazandı. Alanya'ya gelecek olan misafirlerimizi bütün esnaf, otelci ve acentacılar olarak güzel bir şekilde karşılayıp, memnun ederek geri göndermemiz lazım. Çünkü bizim bir sloganımız var, 'bir turist bin turisttir' diyoruz. Çünkü ülkesine dönen turistler kendi çevresindekilere Alanya'yı tavsiye etsinler ki bir sonraki sezon daha iyi geçsin. Bu yılın getirisini de önümüzdeki yıl yaşayabilmek için halkımıza büyük bir görev düşüyor. Umuyorum bu yıl bunu daha hassas bir şekilde uygulayacağız" dedi.
'ANTALYA HEDEFE ULAŞIR'
Antalya'nın 14 milyon hedefine ilişkin de bir değerlendirme yapan Çavuşoğlu, "Bu yıl yüksek bir olasılıkla bu rakam gerçekleşecektir. Çünkü erken rezervasyon döneminde yoğun bir ilgi vardı. Şu an erken rezervasyon periyodu bitti. Ancak son dakika satışları olacak. Bu satışlarla da yine uçaklarımızı dolduracağımızı düşünüyorum. Hatta bazı tur operatörleri şu an ek uçak seferleri düzenliyor. Bazıları ise ek uçak talebinde bulunuyor. Yani 14 milyon hedefi bu gidişata bakıldığında yüzde 95 gerçekleşecektir. Eğer tur operatörleri ek uçak bulabilirse bu rakamın üzerine de çıkılabilir" diye konuştu.

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