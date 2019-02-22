Su tasarrufu yapan çiftçiye devlet desteği

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sulamada tasarruflu yöntemi seçen çiftçinin desteklendiğini söyledi.

Su tasarrufu yapan çiftçiye devlet desteği
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AYDIN, yaptığı açıklamada, su tasarrufunun dünyadaki en  önemli konulardan biri olduğunu belirtti.
Suyun dünya tarihi boyunca her zaman hayati öneme sahip olduğunu, bu  nedenle kullanımına azami önem gösterilmesi gerektiğini ifade eden Aydın, yıllık  kişi başına düşen su miktarına göre ülkelerin, "su fakiri, su stresi yaşayan, su  zengini" olarak kategorilere ayrıldığına işaret etti.
Yıllık olarak kişi başına 1380 metreküp su düşen Türkiye'nin "su  stresi yaşayan" ülke kategorisinde olduğunu ve özellikle sulamada çiftçilerin  tasarruflu yöntemleri seçmesi gerektiğini dile getiren Aydın, "Arazilerimizi  sularken, sulama yaparken basınçlı, borulu şebekelere ağırlık vermemiz gerekiyor.  Bu şekilde yağmurlama sulamalarında yaklaşık yüzde 35, damla sulamalarında ise  yaklaşık yüzde 55 su tasarrufu sağlamamız mümkündür." dedi.
DSİ'den su tasarrufu yatırımı
DSİ Genel Müdürlüğünün, ülkenin su tasarrufuna yönelik önemli adımlar  attığını ve atmaya da devam edeceğini aktaran Aydın, vatandaşların da su  kullanımı ve tasarrufuna dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
Su kaynaklarının doğru kullanımının bu kapsamda değerli olduğunu  belirten Aydın, şöyle devam etti:
"DSİ Genel Müdürlüğü olarak yatırımlarımızın yüzde yüze yakınında  artık basınçlı ve borulu şebekeler inşa ediyoruz. Rehabilite ettiğimiz tüm  basınçlı şebekeleri de basınçlı borulu şebekeye göre dizayn ediyoruz, inşa  ediyoruz. Böylelikle çiftçilerimiz yağmurlama ve damla sulama yapma imkanına  kavuşmuş oluyorlar.
Çiftçilerimiz su tasarrufu konusunda eskiye göre daha bilinçli.  Devletimiz damla ve yağmurlama sulaması yapan çiftçilerimizin tesis bedellerinin  yarısını desteklemelerle karşılamaktadır. Bu da suyun tasarrufu ve israf  edilmemesi için çok önemlidir. Su tasarrufu ve verimi anlamında da bu çok önem  bir destektir."

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