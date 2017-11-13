Su faturası az gelsin diye sayaçla oynadı, 448 bin TL'lik fatura geldi

İZMİR'İN Tire ilçesinde, evine 54 günlük su kullanım bedeli olarak 448 bin 591 TL'lik fatura gelen Haşim Erbuhan'ın 'faturanın yanlış yazıldığı' iddiasına İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri yanıt verdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılan teknik kontrolde, sayaca yasaya aykırı şekilde müdahale edildiği belirtilirken, ayrıca yasa dışı olayla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

"YASA DIŞI MÜDAHALE VAR"

Sayacın üzerindeki endekse göre yapılan faturalandırma işleminde bir yanlışlık bulunmadığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, aboneye yardımcı olmak için itiraz dilekçesini aldıklarını, itiraz üzerine sayacın söküldüğünü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne kontrole gönderilen sayacın incelemesinde yasa dışı müdahale tespit edildiğini vurguladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün, 'Sayacın ölçümüne müdahalede bulunulduğu (endeksin geriye düşürüldüğü) görülmüştür. Sayaç tahripli olarak dikkate alınmış ve muayenesi yapılamamıştır' şeklindeki raporu üzerine yapılan incelemede, abonenin gerçek tüketim değerinin 64 metreküp ve 85 metreküp olmak üzere toplam 149 metreküp olarak belirlendiğini bildirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, şu bilgileri verdi:

" Söz konusu abonenin 22 Temmuz 2017 tarihinde 00064 olan sayaç endeks değeri, abonenin sayaca müdahale etmesi nedeniyle geri düşmeye başlamış, önce 00000'a sonra 99999 ve 14 Eylül 2017 tarihinde 99.915 değerine gerilemiştir. Bir önceki tüketimi 64 metreküp olduğu için 99.915 metreküpten çıkarılarak son endeksine göre 99.851 metreküp karşılığı olan 448 bin 591 TL'lik fatura oluşmuştur. Bu bedel yerine gerçek tüketim değeri 64 ve 85 metreküp karşılığını içerecek fatura tanzimi yapılmaktadır. Ayrıca, abonenin su sayacına zarar vermesi, yasa dışı müdahale etmesi nedeniyle yasal işlemler yapılacak ve Cumhuriyet Savcılığı makamına suç duyusunda bulunulacaktır."