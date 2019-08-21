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Su birikintisinde mahsur kalan Ferrari böyle kurtarıldı

Caddebostan'da şiddetli yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinde bir Ferrari mahsur kaldı

GÜNCEL 21.08.2019, 17:51 21.08.2019, 18:11 Enes Subaşı
Su birikintisinde mahsur kalan Ferrari böyle kurtarıldı
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İSTANBUL'DA özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Caddebostan’da Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştu.

Değeri milyon lirayı aşan Ferrari marka bir araç da oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi.

Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil vinç ile olay yerinden götürüldü.

#Caddebostan #yağış #Ferrari
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