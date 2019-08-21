Su birikintisinde mahsur kalan Ferrari böyle kurtarıldı

İSTANBUL'DA özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Caddebostan’da Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştu.

Değeri milyon lirayı aşan Ferrari marka bir araç da oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi.

Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil vinç ile olay yerinden götürüldü.