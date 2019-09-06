Stratejik Plan'a oy çokluğu ile onay

ALPER KUTAY

İLKİ geçtiğimiz Salı günü yapılan, Stratejik Plan’ın enine boyuna müzakeresi için bugüne ertelenen Eylül ayı devam meclisi için saat 10.00'da bir araya gelen meclis üyeleri, planla ilgili düşüncelerini ifade ederek raporu karara bağladı. Oylama öncesi planın koordinatörlüğünü yürüten Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Uyar, planın hangi kriterlere göre hazırlandığına ilişkin üyeleri bilgilendirdi. Plana ilişkin ilk değerlendirmeyi CHP ve İyi Parti adına İyi Parti Meclis Üyesi Fikret Arık yaptı. Raporun içeriğini beğendiklerini ancak planın hazırlanmasına kaynak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi plan rehberini benimsemediklerini kaydeden Arık, "Bize göre rehberde önemli eksikler var" dedi. Ak Parti grubu adına konuşan meclis üyesi Arif Tok ise planda eksik buldukları noktaların yaptıkları ikazlar sonrası yeniden revize edilmesinden mutlu olduklarını kaydetti. Tok, planda değişiklik talep ettikleri noktalara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Alanya Belediyesi'nin minimum gelirle maksimum hizmet üretmeye çalıştığını belirten MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna ise meclis üyelerinin Stratejik Plan’a yaptığı katkılara dikkat çekti. Son olarak planla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yatırım bütçesi ve hedefe ulaşma noktasında Alanya Belediyesi'nin geçtiğimiz dönemde en başarılı belediyelerden biri olduğunu, aynı başarıyı bu dönemde gerçekleştirme gayretinde olacaklarını söyledi. Değerlendirmelerin ardından stratejik Plan, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İyi Parti grubunun çekimser, Cumhur İttifakı’nı oluşturan Ak Parti ve MHP grubunun evet oylarıyla kabul edildi.