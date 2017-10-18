Stone Design Show başladı

DÜN başlayıp, 21 Ekim'e kadar sürecek olan fuarda proje, tasarım, uygulama ve teknolojileri sergileniyor. 80'in üzerinde firmanın katıldığı fuarın açılışını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türk Maden Vakfı Başkanı Erol Ersoy, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı birlikte yaptı. Başkan Menderes Türel, Antalya'nın gündeminde geçmişte sadece tarım ve turizm varken artık 10 milyon turisti aşan ve bu fuar gibi önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapıldığını belirtti. Menderes Türel, özellikle Antalya'daki mermercilik potansiyeline dikkat çekerek, bu konunun önemini ifade etmek ve farkındalık oluşturmak istediğini söyledi. Doğal kaynakları çevreye zarar vermeden çok dikkatli bir şekilde kullanma zorunluluğu olduğunu belirten Türel, “Bu zenginliklerimizi ekonomiye katma değer olarak da sunmak durumundayız. Antalya'ya baktığımızda 2004-2005 yıllarında sadece 40 milyon dolarlık krom ihracatı söz konusuydu. Ama bu yıl maden ihracatı dediğimizde 250 milyon dolarları konuşabiliyoruz. Batı Akdeniz olarak yarım milyar dolara yaklaşan bir ihracat potansiyelinden bahsediyoruz" dedi.

'MERMERDE DÜNYA MARKASI ÇIKMALI'

Fuarın mermerde tasarıma, işlemeye de dikkat çektiğini kaydeden Türel, "Sadece bir doğaltaş zenginliği değil, bir sanatçı hassasiyetiyle mermerin işlendiğini gördüğümüzde ürünlerin katma değerinin artışını da sağlamamız mümkün. Allah Afyonkarahisar'dan Antalya'ya kadar bölgemizde bu zenginliği vermiş. Fakat mesele yer altı zenginliğine sahip olmak dışında bunu yer üstü zenginliğine de dönüştürmektir. Taşı veya mermeri bir sanat eserine dönüştürmeli ve bunu kendi markamızla satmalıyız. Hükümetimiz ar-ge yatırımları, üniversite sanayi işbirliği konularında çok önemli destekler veriyor. Giyimde nasıl dünya çapında Türk markaları ortaya çıktıysa bu mermerde de olmalıdır. Antalya'da mimari açıdan taş ve mermerin güzel örnekleri her köşede dikkatinizi çekebilir. Ama bunun kesinlikle yeterli olduğunu söyleyemeyiz" diye konuştu.

Kamu kurumları ve belediyelerin mermer veya taş işçiliği ve sanatında yeterli kaynağı bulamadığını söyleyen Türel, "Bunu bazen mevzuat engelliyor, hem de madencilik meselesini çok kolay bir şekilde siyasi istismar meselesi, itibar suikastı haline dönüştürebiliyoruz. Biz yat limanımız, kruvaziyer liman gibi projelerimizle dünyaya hitap eden eserler ortaya koyma peşindeyiz, bir küresel vizyon projesini ortaya koyuyoruz ama maalesef bunu anlamak istemeyenler var. Yurtdışına sadece turist olarak gelen, hiçbir uluslararası teması olmayan, küresel sermayedeki yarışta yer almayan, hiçbir uluslararası hedefi olmayan arkadaşlara, maalesef vizyon fukaralarına derdimizi anlatmakta zorluk yaşıyoruz. Bu nedenle bu konuda özel sektörümüze çok daha önemli sorumluluklar düşmektedir" dedi.

'TON BAŞINA ÇOK GERİDEYİZ'

Türkiye'nin son 20 yıldır mermer ihracatında büyük yükseliş göstererek dünyada ilk üç ülke arasına girdiğini belirten Türk Maden Vakfı Başkanı Erol Ersoy ise "Ancak ton başına gelire baktığımız zaman maalesef rakiplerimizin çok gerisinde kalıyoruz. Sektörün bu noktada yapması gereken katma değerli ürünlere daha ağırlık vererek işlemek ve bu ürünleri yüksek fiyattan satabileceği yeni müşteriler ve değişik pazarlar bulmak. Firmaların ürünlerini dünyanın farklı ülkelerinde projelere kabul ettirmeleri üreticileri yoğun bir rekabetten kurtarıp ülkemize daha fazla gelir getirme yollarını açacaktır. Sektörün yükselen performansına paralel olarak Isparta, Burdur ve Antalya illeri sektörümüzde mermer ihracatını en çok artıran şehirler olmuştur. Batı Akdeniz dediğimiz bu bölgede üreticimizin sektör içindeki yıldızı parlamıştır. Nitekim Ottoman, Burdur Bej, Cappicino, Limra, Myra Bej gibi bölge ürünleri dünyanın farklı coğrafyalarındaki projelerde isimleriyle aranan taşlar olmuşlardır. Dünyada artık bej mermer denildiğinde akla ilk gelen bölge burasıdır" diye konuştu.

2 METRELİK YORGUN HERAKLES

Fuarda Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi'ndeki atölyesinde heykeller yapan heykeltıraş Mehmet Atay ise Stone Design Show Antalya kapsamında, Antalya'nın dünyaca ünlü tarihi değeri 'Yorgun Herakles' heykelinin orijinal boyutlarından biraz daha yükseğini yaptı. Mehmet Atay, fuarda sergilenen heykelin 2 metre, orjinalinin ise 1.60 metre olduğunu kaydetti. Fuarda Suriyeli sanatçı Khaled Hammadi tarafından yapılan ve aralarında Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu, çeşitli mermer türlerinden resim ve portreler de sergileniyor.