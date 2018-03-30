Starbucks için şoke eden karar: Kahvelerine kanser uyarısı koyacak

ABD'de bir mahkeme, içinde Sturbucks'ın da olduğu 4 kahve firmasının ürünlerinde kanser uyarısı olması gerektiğini açıkladı. Kararla ilgili konuşan Yüksek Mahkeme hakimi Elihu Berle, bu firmaların, kahvenin kavrulması aşamasında oluşan kimyasal bileşiklerin insan sağlığına tehdit oluşturmadığını kanıtlayamadıklarını söyledi.
SADECE CALIFORNIA'DA GEÇERLİ
Starbucks ve diğer firmaların 10 Nisan tarihine kadar temyize başvurma şansı bulunuyor. Mahkemenin kararı California eyaleti sınırları içinde geçerli olacak.
Mahkemede savunma veren firma yetkilileri, kararla ilgili henüz yorum yapmadı.
YÜKSEK MİKTARDA AKRİLAMİD BULUNUYOR
Dava, California merkezli Toksik Maddeler Eğitim ve Araştırma Konseyinin girişimi ile açıldı.
Konsey, Starbucks ve diğer şirketlerin, tüketicileri, kullandıkları kahvede yüksek miktarda akrilamid bulunduğu yönünde uyarmaları gerektiğini savunuyor. Gıdalara yüksek ısı uygulanması sonucu ortaya çıkan Akrilamid, toksik ve kanserojenik bir bileşiktir.
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