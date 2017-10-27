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Stada sokulmayan paralar Kızılay'ın

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya Stadyumu'nda oynanan maçlarda stadyuma alınmayan madeni paraların Kızılay'a bağışlandığını açıkladı

Stada sokulmayan paralar Kızılay'ın

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya Stadyumu'nda oynanan maçlarda stadyuma alınmayan madeni paraların Kızılay'a bağışlandığını açıkladı

27 Ekim 2017 Cuma 21:52
Stada sokulmayan paralar Kızılay'ın
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ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya Stadyumu'nda 2017-2018 sezonunda oynanacak futbol müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili 2 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, spor alanına sokulması yasak maddeler kapsamına madeni paraların da alındığı belirtildi. Bu kapsamda stadyum turnike girişlerinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan üst aramalarında, seyircilerin üzerinden çıkan madeni paraların gönüllülük esasına göre turnike girişlerine Kızılay tarafından konulan yardım toplama kutularına atılmasının sağlandığı kaydedildi. 2017-2018 sezonu boyunca oynanan müsabakalar esnasında seyircilerin üst aramalarında bulunan madeni paraların yardım toplama kutularına atılmasının sağlandığının vurgulandığı açıklamada, "Kızılay Antalya Şubesi görevlileri tarafından 24 Ekim 2017 tarihinde açılan yardım kutularından 629 lira 90 kuruş çıkmıştır. Bu para Kızılay Antalya Şubesi tarafından 'Dernek Gelirleri Alındı' belgesi ile bağış olarak kayda geçirildi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, sezon boyunca oynanacak tüm müsabakalarda seyirciler tarafından yardım toplama kutularına atılmak suretiyle yapılan yardımların takibinin İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personeli tarafından yapılacağı kaydedildi.
 

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Antalya Emniyet MüdürlüğüAntalya StadyumuKızılayStad
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