Spor şöleni için geri sayım sürüyor: Gruplar belirlendi

ALANYA Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olmaya devam ediyor. Dünyada ilk kez düzenlenecek olan World Winners Cup-Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası heyecanı 21 Ekim itibariyle başlayacak. Alanya’nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı 27 Ekim’e dek 6 kıtadan gelen sporcuları ağırlayacak. Alanya spora doyacak. Spor şöleni TRT Spor 2 ekranlarında naklen izleyicisiyle buluşacak ve organizasyon Alanya’nın tanıtımında etkin rol oynayacak.

WORLD WİNNERS CUP’TA GRUPLAR BELİRLENDİ

Yaşanacak spor şöleni için geri sayım devam ederken, turnuvaya katılım sağlayacak takımlar arasındaki karşılaşmaları belirleyecek çekiliş bugün Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Grupların belirlendiği çekilişi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptı. Çekilişle birlikte turnuva heyecanına sayılı günler kala karşılaşma grupları da belirlenmiş oldu. Organizasyona ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Plaj Futbolu Milli Takım Kaptanı Ferit Yücel Ergün “Plaj futbolunun Türkiye’de doğup büyüdüğü yer Alanya’dır. Bizler de yıllardır bu sporun içerisinde bulunan, gönül vermiş insanlar olarak Alanya’da dünya çapında böylesi bir organizasyona ev sahipliği yapmanın hayaliyle yaşadık. Bugün ne mutlu bizlere. Alanya Belediyesi’ne de vermiş olduğu desteklerden ötürü ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dünyada ilk defa düzenlenecek olan Şampiyon Kulüpler Kupası’na Alanya’da ev sahipliği yapacağız. Organizasyonu FIFA bayrağı, koruması altında gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 21 ülkeden 27 takım, kadın ve erkek takımları misafirimiz olarak Alanya’mıza gelecekler. Gerek ülkemiz, gerekse de Alanya’mız adına çok ciddi bir tanıtım olacak. TRT ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Kleopatra Plajı’nda 21-27 Ekim tarihleri arasında bizleri güzel bir futbol şöleni bekliyor. Seyir zevki yüksek, müzik ve sporun estetik hareketlerinin birleştiği güzel bir branş. Herkesi bu keyfi bizimle birlikte yaşamaya, Alanya’yı bu organizasyona sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.