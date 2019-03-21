Spor hekimleri Antalya'da buluşuyor

BELEK Turizm Merkezi'nde bu yıl 17. düzenlenen Uluslararası Katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi, 3 gün sürecek. Spor hekimliğinin uzman isimleri konuşmacı olarak yer alacağı kongrede, sporcu sağlığı, performans koruma, iyileştirme konusundaki en son gelişmeler, zihinsel ve fiziksel sağlık için düzenli egzersizin yararları konularının ele alınıp, hem teorik hem de pratik eğitim oturumları yapılacak.

Türkiye Spor Hekimliği Derneği Başkanı Bülent Ülkar, kongre boyunca yeni teknolojiler ve buluşlar hakkında bilgi alışverişi için ideal bir tartışma ortamının sunulacağını belirtti. Ülkar, "Kongrede araştırma ve klinik uygulama perspektifiyle sunulacak eğitim oturumları, kurslar yer alacak. Ayrıca, katılımcılarımızı Antalya'nın eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturacağımız aktivitelerimiz de olacak" dedi.