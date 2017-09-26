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Spikerin taciz davasında şok gelişme: Şantajla 1 Milyon TL

Sunucu Neşe Sapmaz, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü işadamı Ümit Arıkan hakkındaki şikayetini geri çekti. Ancak bu kez Arıkan, güzel sunucunun kendisinden şantajla 1 milyon TL istediğini iddia ederek savcılığa başvurdu

Spikerin taciz davasında şok gelişme: Şantajla 1 Milyon TL

Sunucu Neşe Sapmaz, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü işadamı Ümit Arıkan hakkındaki şikayetini geri çekti. Ancak bu kez Arıkan, güzel sunucunun kendisinden şantajla 1 milyon TL istediğini iddia ederek savcılığa başvurdu

26 Eylül 2017 Salı 17:38
Spikerin taciz davasında şok gelişme: Şantajla 1 Milyon TL
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SUNUCU Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği işadamı Ümit Arıkan'dan şikayetçi olmuştu.
İstanbul Başsavcılığı, "Mesajları yanlışlıkla ona atmışım" diyerek kendisini savunan Arıkan hakkında, cinsel taciz suçundan 4.5 yıl hapis istemiyle dava açmıştı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Arıkan için, "Telefonumda engelli olsa da bana ulaşmasını hiçbir şekilde engelleyemiyorum" diyen Neşe Sapmaz, Arıkan'ın tacizleri nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söylemişti
'İTİBARIM ZEDELENDİ'
Fakat Sapmaz, geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı bir şekilde Arıkan hakkındaki şikayetinden vazgeçti. Hakim de, Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmesi sonrası davanın düşürülmesine karar verdi.
Böylece Arıkan beraat etmiş oldu. Bu gelişme sonrası, Arıkan savcılığa başvurarak Neşe Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmek için kendisinden 1 milyon lira istediğini ileri sürdü.
Arıkan dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "Kendisini taciz ettiğim gerekçesiyle şikayetçi olan Sapmaz, ardından şikayetinden vazgeçip beni rencide etti.
Ticari faaliyetlerim, aile ilişkilerim ve sosyal itibarım zedelendi. Benden şantaj yoluyla para istediğinde yaşadıkları karşısında üzülmüş ve elimde deliller olmasına rağmen Neşe'yi bir kadın olarak düşündüğüm için bunları yayınlamamıştım.
Medyada yer aldığı gibi bir taciz eyleminde bulunmadım. Benden şantaj yoluyla haksız menfaat sağlamaya çalışan Sapmaz'dan şikayetçiyim." Sapmaz'a ait mesajları savcılığa delil olarak sunan Arıkan'ın şikayetinin ardından Sapmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, ünlü sunucunun Arıkan'a şantaj yapıp yapmadığı araştırılacak.

'VAZGEÇMEDİM' DEMİŞTİ AMA...
Neşe Sapmaz, Ümit Arıkan'ın beraat etmesinin ardından bir açıklama yapıp şikayetinden vazgeçmediğini söylemişti. Ancak SABAH, Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçtiğini belirten belgeye ulaştı. Ünlü sunucu, 5 Aralık 2016'da savcılığa sunduğu dilekçeyle Arıkan hakkındaki şikayetinden feragat etmiş. Ayrıca Asliye Ceza Mahkemesi kararında da şikayetten vazgeçildiği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Taciz DavasıNeşe Sapmaz
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