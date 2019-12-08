SP eski Alanya İlçe Başkanı paylaştı: İneğe trafik cezası!

SAADET Partisi (SP) eski Alanya İlçe Başkanı Sinan Aktaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan ineğe yazılan trafik cezasının makbuzunu paylaştı. Makbuzda, Kayseri'nin Karapınar-Çavdır yolu üzerinde, Sarız ilçesi sınırlarında 'Başıboş hayvan bırakmak' gerekçesiyle Sarız Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından inek sahibi Duran Altun'a 108 TL ceza yazıldığı görülüyor.

Aktaş, bu durumu şu mesajıyla yorumladı:

"Bütçe açığını kapatmak için trafikteki ineklere bile ceza kesiyoruz. Artık hatalı sollama mı yaptı? Kırmızı ışıkta mı geçti? Cep telefonu ile mi konuştu? Kimbilir?"