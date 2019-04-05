Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü mülakat yerleri açıklandı mı? MEB tarihi duyurdu

2019 Sözleşmeli Öğretmenlik alımına ilişkin süreçte ön başvuruların tamamlanmasının ardından şimdilerde adaylar sözlü mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB tarafından Sözleşmeli Öğretmenlik atama takviminin yayımlanmasının ardından 26 Mart 1 Nisan tarihleri arasında ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinde başvurular alınmıştı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler MEB tarafından sözlü mülakat yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi.

MEB tarafından yayımlanan Sözleşmeli Öğretmenlik atama takvimine göre sözlü mülakat yerleri bugün gün içerisinde adaylara internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Sözlü sınavların merkezlerinin ilanının ardından sözlü mülakatlar 12-30 Haziran arasında alınacak. Sözlü Sınav sonuçlarının 4 Temmuz'da adaylara duyurulması bekleniyor. Sonuçların açıklanmasının ardından itiraz süreci ve sonuç aşamasına geçilecek.