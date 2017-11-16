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Soylu: Kızımın ve oğlumun öldürüleceğini düşünerek evden çıkıyorum!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kızının etrafından 3 kez DHKP-C'li terörist alındığını belirterek "Oğlumun ve kızımın öldürüleceğini düşünerek evden çıkıyorum" dedi

Soylu: Kızımın ve oğlumun öldürüleceğini düşünerek evden çıkıyorum!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kızının etrafından 3 kez DHKP-C'li terörist alındığını belirterek "Oğlumun ve kızımın öldürüleceğini düşünerek evden çıkıyorum" dedi

16 Kasım 2017 Perşembe 08:00
Soylu: Kızımın ve oğlumun öldürüleceğini düşünerek evden çıkıyorum!
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İÇİŞLERİ Bakanı  Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda 2018 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile  Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

" ABD BİZİ KARAKOL OLARAK DEĞERLENDİRDİ"

Bakan Soylu, dünyanın en pahalı arazisinde oturduklarını belirterek, " Avrupa düne kadar bizi kendi Ortadoğu sınırını koruyacak ülke olarak nitelendirdi.  Amerika bizi karakol olarak değerlendirdi:  Almanya  PKK'yı, FETÖ'yü besliyor" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMUN VE KIZIMIN ÖLDÜRÜLECEĞİNİ DÜŞÜNEREK EVDEN ÇIKIYORUM"

40 yıldır terörle mücadele ettiklerini ve bu konuda kararlığın açık ve net olduğunu ifaden eden Bakan Soylu, 3 kere kızının etrafından DHKP-C'li terörist alındığını belirterek, "Neyimi kaybedersem kaybedeyim, bu örgüt tarihinin en acı tecrübelerini yaşayacak. Ben evden çıkarken, her sabah ya oğlumun ya kızımın öldürüleceğine kendimi alıştırarak çıkıyorum" diye konuştu.

"HAPİSTEN ÇIKAN, DHKP-C'YE ÖZGEÇMİŞ SUNAR"

Bakan Soylu, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili tespitleri anlatarak, "Nuriye Gülmen 2012'de  Kütahya'daki bir olaydan dolayı cezaevinde yattı çıktı. DHKP-C'de çok önemli bir şey var. Hapisten çıktıktan sonra özgeçmiş sunmak diye bir şey var. Şu anda 12 davası var, bir tanesi  Yargıtay'da. Semih Özakça 4 tane davası var. DHKP-C üst düzey yöneticileri çıktı, ifade verdiler. Bırakın hukuk davasını yürütsün, bırakın komisyon kararını versin: DHKP-C üst düzey yöneticisinin,  Eskişehir'de nasıl bomba yaptıklarını, nasıl eylemlere katıldıklarını anlatıyor. Tarih belli. Burada biz siyaseti bu ambargodan kurtarmalıyız" ifadelerini kullandı.

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