Soylu'dan flaş açıklama: Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz
Soylu, firari Adil Öksüz'ün nerede olduğunun bilindiğini açıkladı
GÜNCEL 01.12.2019, 11:04 01.12.2019, 11:27
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ’nün sözde TSK imamı Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal 7'de Mehmet Acet'in sunduğu “Başkent Kulusi” programında gündeme dair soruları cevaplandırdı. “Adil Öksüz Almanya’da mı” sorusu üzerine Soylu, “Net bir şey söylememek gerekir” dedi. Adil Öksüz’ün nerede olduğunu bildiklerini kaydeden Bakan Soylu, “Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz” sorusuna ise “Bize kalsın” diye yanıt verdi.
Bakan Soylu ayrıca “5 bin 300 aileyle görüşüyoruz, son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü (PKK) mensubunu ailesiyle ikna ederek getirip adalete teslim ettik” ifadelerini kullandı.
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