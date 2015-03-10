"Şov için devletin uçağını kullanıyor"

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Şengül Yeşildal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta sonu gerçekleştirdiği Alanya programını değerlendirdi. Çavuşoğlu'nun Alanya'ya sırf siyasi çalışmaları incelemek, siyasi toplantılar yapmak, kendisini övmek, yandaşlarına talimat vermek ve ailesini ziyaret için geldiğini savunan Yeşildal, “Seçim dönemi olmasa bile bir devlet görevlisinin siyasi çalışma yapmak, ailesini, parti örgütlerini ziyaret ve seçim çalışmalarını inceleyip denetlemek için bir yerden başka bir yere giderken devlet imkanlarını kullanması yasak ve günahtır. Bakan Çavuşoğlu’nun hiçbir resmi yönü olmayan bir ziyaret için Alanya'ya gelirken kendisine tahsis edilen GAP uçağını, özellikle seçime 3 ay gibi bir zaman kala kullanmasını kınıyoruz” dedi. ‘SONU GÖZÜKMEYEN VAATLER VERİYOR’ Yeşildal, açıklamalarına şöyle devam etti: “Alanya'nın İl olmasının gereksiz olduğunu, zaten yaptıkları yatırımlarla Alanya’yı İl statüsüne getirdiğini söylüyor. 12 yılı aşkın bir süredir iktidarda bulunan ve aynı zamanda bu iktidarın bir vekili, bir genel başkan yardımcısı ve sonunda bakanı olan Sayın Çavuşoğlu Alanya'ya somut, elle tutulur, gözle görülür hiçbir yatırım yapmadan, yaptıramadan, sanki Alanya’ya her şeyi kendisi yaptırıyormuş gibi algı yaratıyor. Üstelik değil çocuklarımızın, belki torunlarımızın bile görmesinin şüpheli olduğu yatırımlardan bahsedip siyasi şov yapıyor. Sürekli Kuşyuvası'nda yapılan tünellerden bahsetse de bu tüneller onun değil, Konya ve Karaman gibi İç Anadolu Bölgesi’nin milletvekillerinin çalışmasıdır. Kendisi bu projeyi inşaat başladıktan aylar sona duymuş, görmüş ve öğrenmiş, hatta projenin eksik olduğunu, iki şerit yapılmasının gerektiğini söylemiştir. ‘İL OLMA HAKKIMIZI SÖK SÖKE ALIRIZ’ Gazipaşa Havalimanı ve Devlet Üniversitesi konusu da tamamen Alanya kamuoyunun, yerel basının ve muhalefet partilerinin baskısı sonucu zorla alınmış yatırımlardır. Alanya'da, tüm ülkede ve hatta dünyada hemen herkesin kabul ettiği inkar edilemez bir gerçek ve hayati ihtiyaç vardır ki, o da Alanya'nın il olmasıdır. Alanya'nın en önemli konusu ve tek gündemi budur. Bundan başka hiçbir söylem ve gündem Alanya'nın en önemli gündemi olamaz. Torunlarımızın bile göreceği şüpheli seçim taahhütlerine Alanya’nın karnı toktur. Alanya’nın İl olması için TBMM’ye kanun teklifi veren CHP olarak Alanya halkı ile bu hakkımızı söke söke alacağımızı haykırmak istiyorum.”
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İyi Seyirler.
Bir bayanın bir Dış işleri Bakanı'nın devletin tahsis ettiği uçağı hakkında ileri geri konuşması hiç yakışmadı.
Bence bu çirkin siyaseti siz yapmazsınız , size tavsiyem danışmanınız her kimse sizi yalnış yönlendiriyor...
Yanlışa düşme...
Ayrıca Bakanın ailesini ziyaret etmediğini sizde biliyorsunuz
chp her yerde ayni chp .. artik ne soylenebilir ki̇ ... chp nin bu ulkede iktidar olma ihtimali yoktur.cunku millet her seferinde gerekli cevabi veriyor !
Sayın Yeşildal,
CHP ilçe başkanı olmuşsunuz ama bu makamın gerektirdiğini yapmıyorsunuz. Hangi ülkeden, nereden gelmiş araştırmadan bir fotoğraf üzerine açıklama yapıyorsunuz. Koca CHP ilçe başkanı resim üzerine araştırmadan açıklama mı yapar. Sadece muhalefet olsun diye bunu yaptığınızı sizde bizde biliyoruz. Lütfen halk adına konuşmayın. Halk size gerekeni her zaman yapıyor. Projelerden vb bahsediyorsunuz. Ülke siyaseti ile yerel siyaseti aynı terazide görmek size yakışıyor. Size tavsiyem at gözlüğünüzü çıkarında etrafınıza bakın. Bu siyaset tavrı artık prim yapmıyor. Hele Bakan üzerinden yapmanız sadece antipati toplar benden söylemesi. Bu arada il olmak için önerge verdik demecinize çok gülümsedim. Doğru Alanya ve Manavgat için öneri vermişti vekiliniz. Allah aşkına bir kez teşekkür etmeseniz bile kendi değerinize sahip çıkmayı deneyin. İnanın o zaman daha çok sempati toplarsınız
kedi uzanamadıgı cıgere mundar dermiş. bırakın Allah skına adamın bır makamı var bakan devlet bakanı neyle gıdecek thy iç hatlar la mı ?
Haklı olduğu kısım,kattiyen ve katti yen M . Çavuşoğlu nun alanya için iğne ucu kadar katkısı yoktur. Kuş yuvası yolu da olmak uzere, faydasından ziyade alanya halkını kendisinin bulundugu makam mevki siyasi gucuyle canından bezdirmis tir.
atalarımız boşa söylememiş "laf söyledi bal kabağı"
ya hu sen kimsin ki? oturduğun masada napıyorsun?
o adam bizim dışişleri bakanımız
akpci değilim ama sizin gibi ahmak eziklere bu cümleler söylenirdi
bi defa kim olduğunuza bakın ya sanki memleketi yönetiyorsunuz
chp li̇ bayan,,,,,türk mi̇lleti̇ni̇n yetki̇li̇leri̇ herşeyi̇n en i̇yi̇si̇ne layiktir,çünkü onlari mi̇llet seçti̇,bu ne demek=onlar mi̇llet mi̇lettttt,anlayin artik bunu böyle basi̇t şeylerden medet ummayin