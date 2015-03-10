"Şov için devletin uçağını kullanıyor"

CUMHURİYET

Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Şengül Yeşildal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta sonu gerçekleştirdiği Alanya programını değerlendirdi. Çavuşoğlu'nun Alanya'ya sırf siyasi çalışmaları incelemek, siyasi toplantılar yapmak, kendisini övmek, yandaşlarına talimat vermek ve ailesini ziyaret için geldiğini savunan Yeşildal, “Seçim dönemi olmasa bile bir devlet görevlisinin siyasi çalışma yapmak, ailesini, parti örgütlerini ziyaret ve seçim çalışmalarını inceleyip denetlemek için bir yerden başka bir yere giderken devlet imkanlarını kullanması yasak ve günahtır. Bakan Çavuşoğlu’nun hiçbir resmi yönü olmayan bir ziyaret için Alanya'ya gelirken kendisine tahsis edilen GAP uçağını, özellikle seçime 3 ay gibi bir zaman kala kullanmasını kınıyoruz” dedi. ‘SONU GÖZÜKMEYEN VAATLER VERİYOR’ Yeşildal, açıklamalarına şöyle devam etti: “Alanya'nın İl olmasının gereksiz olduğunu, zaten yaptıkları yatırımlarla Alanya’yı İl statüsüne getirdiğini söylüyor. 12 yılı aşkın bir süredir iktidarda bulunan ve aynı zamanda bu iktidarın bir vekili, bir genel başkan yardımcısı ve sonunda bakanı olan Sayın Çavuşoğlu Alanya'ya somut, elle tutulur, gözle görülür hiçbir yatırım yapmadan, yaptıramadan, sanki Alanya’ya her şeyi kendisi yaptırıyormuş gibi algı yaratıyor. Üstelik değil çocuklarımızın, belki torunlarımızın bile görmesinin şüpheli olduğu yatırımlardan bahsedip siyasi şov yapıyor. Sürekli Kuşyuvası'nda yapılan tünellerden bahsetse de bu tüneller onun değil, Konya ve Karaman gibi İç Anadolu Bölgesi’nin milletvekillerinin çalışmasıdır. Kendisi bu projeyi inşaat başladıktan aylar sona duymuş, görmüş ve öğrenmiş, hatta projenin eksik olduğunu, iki şerit yapılmasının gerektiğini söylemiştir. ‘İL OLMA HAKKIMIZI SÖK SÖKE ALIRIZ’ Gazipaşa Havalimanı ve Devlet Üniversitesi konusu da tamamen Alanya kamuoyunun, yerel basının ve muhalefet partilerinin baskısı sonucu zorla alınmış yatırımlardır. Alanya'da, tüm ülkede ve hatta dünyada hemen herkesin kabul ettiği inkar edilemez bir gerçek ve hayati ihtiyaç vardır ki, o da Alanya'nın il olmasıdır. Alanya'nın en önemli konusu ve tek gündemi budur. Bundan başka hiçbir söylem ve gündem Alanya'nın en önemli gündemi olamaz. Torunlarımızın bile göreceği şüpheli seçim taahhütlerine Alanya’nın karnı toktur. Alanya’nın İl olması için TBMM’ye kanun teklifi veren CHP olarak Alanya halkı ile bu hakkımızı söke söke alacağımızı haykırmak istiyorum.”