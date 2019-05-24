Sosyolog talebi: Alanya Kalesi'nde 24 saat Kuran okunsun

Avsallar'da yaşayan Sosyolog Bilal Özünal, Alanya Kalesi'nde 24 saat Kuran okunması için Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurdu

Sosyolog talebi: Alanya Kalesi'nde 24 saat Kuran okunsun
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SOSYOLOG Özünal, "Alanya Kalesi'nde 24 saat Kur’an-ı Kerim Okunması" talebiyle Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazılı başvurularını ulaştırmasının ardından Antalya İl Müftülüğü, Alanya İlçe Müftülüğü ve Alanya Belediye Başkanlığı'na da resmi başvuruda bulundu. Özünal, başvuru metninde aynen şu ifadelere yer verdi: "Eklerde sunduğumuz üzere konu hakkında yasal başvurular yapılmıştır. Başvurumuzda belirttiğimiz 7 ilden birisi Antalya'dır. Düşüncemize göre örnek sergileyebilmek açısından ilk girişimin Alanya-Antalya'dan olması hayırlı ve gurur verici bir girişim olacaktır. İşbu sebeplerden dolayı, Rahman ve Rahim olan Allah adına, Ahir zamanda olduğumuz bu zaman ve dönemlerde "Hayırların Fethi ve Belaların Defi" için, 24 saat Kur’an-ı Kerim okunması geleneğini Alanya Kalesi'nde başlatmak adına, gerekli işlemlerin, girişimlerin ve başvuruların yapılması adına, talep ve arz dilekçemdir. Gereğini arz ve talep ederim."

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