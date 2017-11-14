Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109684
ALTIN
158.348
DOLAR
3.8683
STERLİN
5.0633
EURO
4.5339
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Facebook 'beğen' butonu kaldırılıyor!
Beğen butonu kaldırılıyor!
14 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
14 Kasım 2017 Yeni Alanya...
banner468

Sosyal medyadan kandırdıkları kadınları DEAŞ'a gönderdiler

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan tutuklu sanığın, sosyal medyadan tanıştığı 100'ün üzerinde kadını kandırıp, WhatsApp grubu üzerinden DEAŞ'a yönlendirdiği ortaya çıktı

Sosyal medyadan kandırdıkları kadınları DEAŞ'a gönderdiler

Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda yakalanan tutuklu sanığın, sosyal medyadan tanıştığı 100'ün üzerinde kadını kandırıp, WhatsApp grubu üzerinden DEAŞ'a yönlendirdiği ortaya çıktı

14 Kasım 2017 Salı 14:28
Sosyal medyadan kandırdıkları kadınları DEAŞ'a gönderdiler
banner404

KIRŞEHİR'DE 6 ay önce yapılan operasyonda yakalanan ve tutuklanan 11 kişiden biri olan S.D.'nin cep telefonunda şaşırtan detaylar ortaya çıktı. Zanlı S.D.'nin, sosyal medyada kandırdığı 100'ün üzerinde kadını, 'Tevhidi Dava ve Mücahidiler' isimli whatsapp grubundan DEAŞ'a yönlendirdiği belirlendi.

TELEFONDAKİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kırşehir  Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde  Kırşehir  Jandarma Komutanlığı tarafından yaklaşık 6 ay önce yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan ve yargılanmalarına başlanan 11'i tutuklu 19 sanıkla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal ekipleri tarafından operasyonda şahısların evlerinde ele geçirilen harddiskler, CD ve cep telefonları incelendi. İncelenen cep telefonları arasında S.D.'ye ait olan akıllı telefondaki iki farklı whatsApp grubu, terör uzmanlarının dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADAN 100'ÜN ÜZERİNDE KADINLA TANIŞTI

Whatsapp üzerinde Tevhidi Dava ve Mücahidiler isimli iki grupta terör örgütü DEAŞ'a genç kızların gönderilmeye çalışıldığı yazışmalar ortaya çıktı. Halen tutuklu bulunan S.D.'nin, sosyal medyada tanıştığı 100'ün üzerinde kadınla whatsapp grubunda iletişime geçtiği öğrenildi. Bu gruplarda DEAŞ'a katılmanın cihat olduğu belirtilerek kandırılan grup üyelerinden yaşları 20 ile 30 arasında değişen kadınların  Hatay üzerinden  Suriye'ye geçtikleri belirlendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet BaşsavcılığıWhatsappKırşehir3. Sayfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşadamını kaçırıp senet imzalattılar, soyundurup videoya çektiler
İşadamını kaçırıp senet imzalattılar, soyundurup videoya çektiler
Son dakika: Kız yurdundaki 'Samara' korkusu onların başını yaktı!
Son dakika: Kız yurdundaki 'Samara' korkusu onların başını yaktı!
8 yaşındaki Melih, kalp krizi sonucu öldü
8 yaşındaki Melih, kalp krizi sonucu öldü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim