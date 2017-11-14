Sosyal medyadan kandırdıkları kadınları DEAŞ'a gönderdiler

KIRŞEHİR'DE 6 ay önce yapılan operasyonda yakalanan ve tutuklanan 11 kişiden biri olan S.D.'nin cep telefonunda şaşırtan detaylar ortaya çıktı. Zanlı S.D.'nin, sosyal medyada kandırdığı 100'ün üzerinde kadını, 'Tevhidi Dava ve Mücahidiler' isimli whatsapp grubundan DEAŞ'a yönlendirdiği belirlendi.

TELEFONDAKİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırşehir Jandarma Komutanlığı tarafından yaklaşık 6 ay önce yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan ve yargılanmalarına başlanan 11'i tutuklu 19 sanıkla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal ekipleri tarafından operasyonda şahısların evlerinde ele geçirilen harddiskler, CD ve cep telefonları incelendi. İncelenen cep telefonları arasında S.D.'ye ait olan akıllı telefondaki iki farklı whatsApp grubu, terör uzmanlarının dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADAN 100'ÜN ÜZERİNDE KADINLA TANIŞTI

Whatsapp üzerinde Tevhidi Dava ve Mücahidiler isimli iki grupta terör örgütü DEAŞ'a genç kızların gönderilmeye çalışıldığı yazışmalar ortaya çıktı. Halen tutuklu bulunan S.D.'nin, sosyal medyada tanıştığı 100'ün üzerinde kadınla whatsapp grubunda iletişime geçtiği öğrenildi. Bu gruplarda DEAŞ'a katılmanın cihat olduğu belirtilerek kandırılan grup üyelerinden yaşları 20 ile 30 arasında değişen kadınların Hatay üzerinden Suriye'ye geçtikleri belirlendi.