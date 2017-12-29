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Sosyal medyadan hamile kaldı, çocuğunun babasını canlı yayında arıyor

Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen Gerçeğin Peşinde programına katılan Serpil Özarslan isimli kadın, sosyal medyadan tanışıp hamile kaldığı kişiyi arıyor

Sosyal medyadan hamile kaldı, çocuğunun babasını canlı yayında arıyor

Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen Gerçeğin Peşinde programına katılan Serpil Özarslan isimli kadın, sosyal medyadan tanışıp hamile kaldığı kişiyi arıyor

29 Aralık 2017 Cuma 14:39
Sosyal medyadan hamile kaldı, çocuğunun babasını canlı yayında arıyor
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TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gerçeğin Peşinde' programına katılan Serpil Özarslan isimli kadın, hikayesiyle herkesi şaşkına çevirdi.

ÇOCUĞUNUN BABASINI ARIYOR

Sosyal medyadan tanıştığı ve adının Ümit olduğunu söylediği kişiden hamile kaldığını belirten Serpil Özarslan, şimdi 4,5 yaşındaki çocuğunun babası olan kişiyi arıyor.

KADINLAR, KOCALARININ FOTOĞRAFINI GÖNDERİYOR

Canlı yayında 4,5 yaşındaki çocuğun babasını arayan Serap Paköz, 25'e yakın kadının fotoğrafını göndererek "Benim eşim, o çocuğun babası olabilir" dediğini aktardı.

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