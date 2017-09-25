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Sosyal medyadan hakaret edenlere ceza geliyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sporla ilgili hakaret ve şiddet içerikli paylaşım yapanlara, 5 bin liraya kadar para cezası ve 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma açtı

Sosyal medyadan hakaret edenlere ceza geliyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sporla ilgili hakaret ve şiddet içerikli paylaşım yapanlara, 5 bin liraya kadar para cezası ve 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma açtı

25 Eylül 2017 Pazartesi 15:05
Sosyal medyadan hakaret edenlere ceza geliyor
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ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı harekete geçti. Daire Başkanlığı tarafından kurulan özel ekibin saptadığı, sosyal medya üzerinden sporla ilgili "şiddet" ve "hakaret" içeren paylaşımlarda bulunan yaklaşık bin kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN CEZASI ALACAKLAR

Yapılan inceleme sonucunda " hakaret " ve "şiddet " içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen kişiler hakkında hem ceza, hem de idari yaptırım cezası verilecek. Ceza alacak kişiler, 5 bin liraya kadar idari para ve 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanırken, spor müsabakalarından men cezası alacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medyadan Hakaret
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