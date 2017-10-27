Sosyal medyada canlı yayın yaparken önündeki araç takla attı!

Trafikte seyir halinde olan bir vatandaş, cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada önünde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otomobile çarparak takla attı.

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