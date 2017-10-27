Sosyal medyada canlı yayın yaparken önündeki araç takla attı!

SOSYAL medyadan canlı yayın yaparken önündeki aracın takla attığı anları anbean kaydetti.
ARAÇ TAKLA ATARKEN CANLI YAYINDAYDI
Kaza, Kayseri'de Sivas Caddesi Yıldızevler tramvay durağı yanında meydana geldi.
Trafikte seyir halinde olan bir vatandaş, cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada önünde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otomobile çarparak takla attı.
Kaza anı, saniye saniye cep telefonu tarafından kaydedildi.
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