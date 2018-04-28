Sosyal medya yıkılıyor! Fatih Portakal kovuldu mu?

FOX TV Ana Haber Bülten sunucusu Fatih Portakal, ana haber bültenini sunmaya çıkmadı. Portakal'ın yayında olmaması sosyal medyada "Bugün cuma, haber sunan başkası, neden?" sorularını beraberinde getirdi.
FATİH PORTAKAL'IN OLMAMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
FOX TV Ana Haber Bülten sunucusu Fatih Portakal'ın yayında olmaması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu.
GÜLBİN TOSUN SUNDU
Fatih Portakal en son dün bülten başlamadan önce 'Tabela #daha' mesajını paylaşmıştı. Fatih Portakal'ın yerine hafta sonu haberlerini sunan Gülbin Tosun bültende yer aldı.
"KOVULMADIM"
Sosyal medyada gündem olan ünlü sunucu twitter'dan "kovulmadım" açıklaması yaptı.
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