Sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı
banner404

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın birlikte yaptığı operasyonda 'Uyuşturucuyu veya uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme' iddiasıyla 'Pucca' lakaplı Pınar Karagöz, Youtuber Ali Muhsin Atam, 'Şam' lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, 'Burry Soprana' lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alınmıştı. Sosyal medya fenomenlerinin savcılığın talimatı üzerine savcılığa giderek ifade verme şartıyla emniyetten serbest bırakıldıkları öğrenildi. 
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çavuşoğlu spor camiasını buluşturdu
Çavuşoğlu spor camiasını buluşturdu
  1. SPOR

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479