Sosyal medya fenomenleri donmuş şelaleye tırmandı

TÜRKİYE'NİN büyük bir bölümü adeta yaz havasına bürünürken Erzurum’da buz tutan şelaleler kışı unutturmadı. Önceki gün 5 internet fenomeni İstanbul'dan Erzurum'a 1500 kilometre yol kat ederek Uzundere'de buz tırmanışı yapmaya geldi. Kamp ve doğa adamı Gökhan Konaş (@tekbasinadaolur), dağcı Erdi Yılmaz (@erdiyilmaz83) ve mağaracı Ertuğrul Kulaksızoğlu (@ekulak), kaya tırmanışçısı Burak ve Murat Gezer (@gezerbros) kardeşlerin rehberliğinde Erzurum Uzundere'yi ziyaret ettiler.

Son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler hale gelen ve donmuş şelaleler üzerinde yapılan buz tırmanışını denemek için Erzurum, Uzundere'ye gelen ekip bölgedeki donmuş şelaleleri inceledi ve Cevizli Köyü'nde bulunan Sakala Çarpan Şelalesi'nde buz tırmanışı gerçekleştirdi. Aynı zamanda Erzincan Kemaliye Taş Yolu, Artvin Şavşat Karagöl ve Çıldır Gölü'nü de ziyaret eden ekip bölgenin tanıtımına önemli katkılarda bulundu. Çektikleri video ve fotoğrafları internet üzerindeki sosyal mecralarda paylaşan 5 doğasever adamın içerikleri oldukça ilgi gördü.

Önümüzdeki günlerde farklı rotalarda tekrar biraraya geleceklerini söyleyen ekip yaptıkları Doğu turundan ve bölgenin coğrafyasından, doğasında çok etkilendiklerini, en kısa zamanda daha uzun zaman ayırarak bölgeyi ziyaret edeceklerini sözlerine eklediler.