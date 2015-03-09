Soruya kızdı canlı yayını terketti

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Tv'de Ruhat Mengi ile Her Açıdan programına konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sözünün kesilmesinden rahatsız olarak canlı yayını terk etti.

Ruhat Mengi'nin moderatörlüğünde gerçekleşen 'Her Açıdan' programına konuk olan Metin Feyzioğlu, Ruhat Mengi'nin kendisini yanlış anlamasından ve sözünü kesmesinden rahatsız olunca canlı yayını terk etti.

Baransu kavgası ipleri kopardı Yayında yaşanan tartışmanın ardından reklama girilmesiyle programı terk eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Twitter'dan yaşanılan olayla ilgili açıklama yaptı. 'Yapılan hakaretler sebebiyle Her Açıdan programını terk ettim. Herkese söz verip, sıra bana gelince duymak istediğini söyletmeye çalış.' diyerek yaşanılanlara tepki gösterdi.

Metin Feyzioğlu, Mehmet Baransu'nun tutuklanması konusundaki değerlendirmesine Ruhat Mengi'den gelen tepki üzerine çok sinirlendi. Feyzioğlu, Ruhat Mengi'nin kendisine hakaret ettiğini söyleyerek programı terk etti.