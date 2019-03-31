Sönmez oyunu Apaydın ile kullandı: 'Halkın teveccühü konuşacak’

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın'ın Nimet Alaattinoğlu İlkokulu’nda 2074 numaralı sandıkta oyunu kullanmasının ardından, Sönmez, Ümit Altay Otelcilik Meslek Lisesi’ndeki 2225 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Sönmez, “Vatanımıza, milletimize ve gözbebeğimiz Alanya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Bugün vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İlçe Başkanım Yücel Apaydın ile birlikte ilk başta sandık görevlilerini, oyumuza sahip çıkacak görevlilerimizi ziyaret ettik. Ardından oyumuzu kullandık. Bu akşam halkın teveccühü konuşacak” dedi.



Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 21:58