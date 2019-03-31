Sönmez oyunu Apaydın ile kullandı: ‘Biz susacağız, halkın iradesi konuşacak’

İLK olarak İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Nimet Alaattinoğlu İlkögretim Okulu’ndaki 2074 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ardından İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, Konaklı Ümit Altay Otelcilik Meslek Lisesi’ndeki 2225 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini yaptıktan sonra bir açıklama yapan Abdullah Sönmez, “Vatanımıza, milletimize ve gözbebeğimiz Alanya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. Bugün vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Artık biz susacağız, akşam halkın teveccühü konuşacak” dedi.