Sönmez Mahmutlar’da seçim ofisi açtı

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti’nin kurduğu Millet İttifakı’nın İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, merkez seçim ofisinin ardından ikinci seçim ofisini Alanya’nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar’da açtı. Binlerce partili ve vatandaşın katıldığı seçim ofisi açılışında birlik beraberlik mesajları verildi. Programa İyi Parti İl Başkan Yardımcısı Alper Arıkan, CHP eski Antalya Milletvekili Nail Kamacı, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ da katıldı. Başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu, ardından belediye meclis üyesi adayları sahneye davet edilerek katılımcılara tanıtıldı.

‘MAHMUTLAR BU İŞİ ÇOKTAN BİTİRMİŞ’

Seçim ofisi açılışında ilk konuşmayı CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ yaptı. Karadağ, “Bu iş bitmiş. Mahmutlar bu işi bitirmiş. CHP ve İyi Parti tam bir uyum içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sen ben yok, biz varız diyor ve var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki başaracağız. Çanakkale Savaşı vatanına sahip çıkan Türk halkının şanlı direnişidir. Alınması gereken en büyük ders, ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ sözüdür. 3-5 siyasetçinin koltuğunu koruması beka değildir. 31 Mart’ta yerel yöneticileri seçeceğiz. Bizleri kimler yönetmeli, oylarımızla belirteceğiz. Turizm ve tarım ekonomimizin lokomotifleri. Seçim çalışmalarımızda gördük ki kırsal kesime yönelik hiçbir yatırım yapılmamış. Köylerimiz 21. yüzyıla yakışmayan yaşam koşullarına hapsolmuş. Her geçen gün eski günleri arıyoruz. Tüm bu sorunları özü sözü bir, ‘Sözünden dönmez’ dediğimiz Abdullah Sönmez, Sayın Muhittin Böcek’le el ele çözecektir” dedi.

‘ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÜCRETSİZ OLACAK’

Karadağ’dan sonra kürsüye gelen İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, “CHP ile yaptığımız işbirliğini çok önemsiyoruz. Çünkü yönetim kadrolarına sahip olabilmek için bu işbirliği kaçınılmaz. Karadağ ve yönetimiyle güven ve uyum içerisinde yaptığımız saha çalışmaları başaracağımıza inancımızı her geçen gün daha da arttırmaktadır. Biz büyük bir aileyiz. Şimdi 5 yıl önce verdiği sözleri tutamayanlar yeni projeler açıklıyorlar. 5 yıldır Mahmutlar’a ne yaptınız? Yaptıklarınız yapboz tahtasına döndü. Bisiklet yolu esnafın hayatını kararttı, işlerini bitirdi. 5 yıldır hiçbir şey yapmadığınız Mahmutlar halkı size 31 Mart’ta cevabı verecektir. Halkın yüzünü güldüremediniz, beceremediniz, yönetemediniz. Neymiş? Meyve veren ağaç taşlanırmış. Bunlara biri anlatsın. Kurumuş badem ağacında yaprak bile yetişmez. Bir de bizi ve projelerimizi eleştiriyorlar” diye konuştu.

‘BİZ TABELALARA PARA VERMEYECEĞİZ’

Abdullah Sönmez’in Konaklı’da yaptığı gibi Alanya’da da ilköğretim öğrencilerini ücretsiz servislerle buluşturacağını belirten Yücel Apaydın, “Bize ‘Hangi parayla?’ diye soruyorlar. Sizin tabelalara ve reklamlara verdiğiniz paralarla yapacak. Üvey evlat muamelesi yaptığınız Mahmutlarspor’a gereken değeri Abdullah Sönmez verecek. Muhittin Böcek’le de Antalya hak ettiği hizmeti alacaktır. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’nın caddelerini paylaşmasını istemiyoruz. Alanya’da ASAT’ın getiremediği hizmetlerin mağduruyuz. Biz Alanya’nın hak ettiği hizmetin Antalya’dan gelmesini istiyoruz. Bunun için diyoruz ki ‘Antalya’da Muhittin Böcek.’ Antalya’yı Muhittin Böcek Alanya’yı Abdullah Sönmez yönetecek. Abdullah Sönmez 31 Mart’ta başkan olacak. 1 Nisan’da Antalya’ya bahar gelecek Alanya’da güneş açacak” dedi.

‘SERVİSLERİ YİNE ÜCRETSİZ YAPACAĞIM’

Apaydın’ın ardından son konuşmayı İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez yaptı. ‘Abdullah Sönmez sözünden dönmez’ sloganları ve alkışlarla kürsüde yerini alarak katılımcılara seslenen Sönmez, “Konaklı Mahallesi’nde başkanken verdiğim sözlerin hepsini yerine getirdim. Benim için eğitim her şeyin üzerindedir. Konaklı’da benden ücretsiz servis desteği istediler. Meclisi toparladım, aynı ay içerisinde hayata geçirdim. 7 yıl boyunca öğrencilerimizi okullarından evlerine, evlerinden okullarına taşıdık. ‘Alanya’mızda da yapacağız’ dedik. ‘Hesap yapmayı biz iyi biliriz’ diyorlar. Önce hesabını yap, sonra konuş. Asla ve asla yapamayacağım sözleri vermem. Bunu herkes bilsin. Bütün üniversite öğrencilerine burslarımız devam edecek. Kimse merak etmesin. Mahmutlar’a düğün salonu ve futbol sahası 1,5 yıl içerisinde bitecek” dedi.

‘MUHİTTİN BAŞKAN’LA SORUNLARI ÇÖZERİZ’

Sönmez, açıklamalarına şöyle devam etti: “Eski sitelerin arasında gezerken görüyorum ki binaların altı su dolu. Arıtma diyorlar, caddeler berbat durumda. Allah bu görevi nasip ederse Muhittin Başkan’la birlikte sırt sırta vererek sorunları çözeceğiz. Bizim kötülükle, kavgayla işimiz yok. Biz koltuğa cesaret ve güç vereceğiz. Vatandaşın fikri alınmadan hizmet yapılmayacak. Hizmetlerde ve kararlarda halkın direkt sözü geçecek. Mahmutlar’a 2 aya kadar 10 defa gelmemişler. Seçim geldi şimdi geliyorlar. Hizmeti birlikte yapacağız, kararı birlikte vereceğiz. Benim Konaklı’daki başarımın sırrı buydu. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Buna inancımız tam. Yolda yürüyordum. ‘Bu ne?’ diye sordum. Bir dokundum bin ah işittim. Bisiklet yolu yaparsın elbet ama böyle değil. 2 Nisan sabahı Mahmutlar’daki bisiklet yolunu kaldıracağız.

‘İŞGALİYE ÜCRETLERİNİ DÜŞÜRECEĞİZ’

Yeni bisiklet yolu yapılmayacak mı? Yapılacak. Hani denize giremediğiniz sahilleriniz var ya, sahil boyunca bisiklet yolunu yapacağız. O denize girebilmeniz için de ne gerekiyorsa yapacağız. İşgaliye ve eğlence vergilerini soruyorum. 30 bin TL dükkan kirası veren adam 30 bin TL de belediyeye ödüyor. İşgaliyelerde bir adaletsizlik var. Standart yok. Ben ne ödüyorsam Ahmet de, Mehmet de onu ödeyecek. Adalet gelecek. Ve alınan vergiler indirilecek. 5 yılda artan vergileri geri indireceğiz. Oy veren de dostum, oy vermeyen de dostum. Bu şehirde böylesi bir ayrışmaya gitmeyeceğiz. Ayrım yapmayacağız. Maalesef günümüzde yapılan ayrımı herkes bilmekte ve görmektedir. Ayrım bizde hiç olmadı ve olmayacak. ALTAV’ın bütçesini araştırdım. 450 bin TL. Bu parayla Alanya tanıtımı yapmaya kalkışıyorlar.

‘TURİZMDEN HERKES EKMEK YİYECEK’

Alanya esnafının tamamı turizmden ekmek yiyor. Bizler taşın altına elimizi koyacağız. Ben de bir turizmciyim. Bu ekmeği kaybetmemek adına hepimizin sırt sırta vererek turizm meclisleri oluşturmak yolunda çalışacağız. Esnaf kan ağlıyor, otelci kan ağlıyor. Herkes kan ağlıyor. Bizler sorunları çözmek için özel meclisler kuracağız. Tarım da çok önemli. Tarıma, üretime, üreticiye, halciye destek vereceğiz. Dün yine Mahmutlar pazarını gezdim. Yağmur yağıyordu. Dün üzüldüm çünkü çok kötüydü. ‘Abdullah Sönmez gelirse pazarcıyı duman edecek’ diyerek söylentiler çıkarıyorlar. Pazarcı nasıl pazara geliyor, ne zorluklar çekiyor, ben görüyorum. Hiçbir pazarcının ekmeğiyle oynamayacağız. Nerede pazar varsa fiyatlar dengeli olacak. Yer fiyatlarında da adil olacağız. Devletin verdiği orana göre artış yapacağız. Kimse merak etmesin.

‘YÜCEL’LE ARAMIZDAKİ FARK BÜYÜK OLSUN’

Korku başladı. Nereden vuracaklarını şaşırıyorlar. Biz zulüm yapacak insanlar değiliz. Bizler iyilik yapmak için bu yola çıktık ve yürümeye devam ediyoruz. 14 gün kaldı. 14 gün boyunca çok çalışalım. Farkı açalım. Fark büyük olsun. Alanya Belediyesi’nin gelirlerini doğru kullandığımız sürece hizmetlerin en iyi bizlerle buluşacak. Şu ana kadar harcanan reklam parası öğrendiğim 6,5 milyon TL. Bu para hepimizin parası. Senin paran, benim param. Özel günler hariç benim hiçbir panoda resimlerimi görmeyeceksiniz. Ben oraya harcanacak paraya kapalı pazarlar, okullar yapacağım. Size yapacağımız hizmetlerin parasını çöpe atmayacağız. Dürüst çalışacağız. Şunu herkes bilsin, çıktığımız yolda kimseye boyun bükmeyeceğiz. Tacizler başladı. Biz bunların içerisinde yer almayacağız. Biz 14 gün boyunca çok iyi çalışacağız. Alanya’mız mutlu olsun diye çalışacağız. Ayrım gayrım yapılmayacak. Bu benim namus ve şeref sözümdür. Alanya bizim. Dualarınız ve desteğinizle iyi olacağız.”

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 18:42